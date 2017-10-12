〈北部〉提升女權 南桃園擬設女兒館

2017-10-12

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是國際女孩日，市府社會局與勵馨社會福利事業基金會共同舉辦的亞洲女孩人權大使交流會，邀請國內外的亞洲女孩人權大使交流，在勵馨基金會執行長紀惠容提議下，市長鄭文燦允諾將於南桃園尋覓地點設置「女兒館」，他說：「中壢警察日式宿舍群是不錯的選擇。」

紀惠容表示，希望各地方政府能投資女孩，給女孩公平的機會、友善的空間，期許桃園設置「女兒館」。鄭文燦當下表示，北桃園已有一座婦女館，將在南桃園尋覓地點，設置一座「女兒館」，內部規劃展覽、表演、研習教室及夢想空間。

議員憂淪為蚊子館

對此，地方民代多持保留態度。市議員王浩宇表示，提升女權很重要，但不必總是為特定族群設置館舍，擔心館舍越來越多，未來面臨蚊子館的風險將會提高，建議可整合現有館舍充實內部功能；市議員魯明哲也說，能多照顧婦女同胞他樂觀其成，但千萬不要因拘泥名稱而淪至乏人問津，如何落實館舍的經營，吸引「女孩們」使用，才是重點。

來自印度的Monisha Muniyandi、菲律賓的Flory Joy Baldisimo Alvarez與我國的黃靖茹三名亞洲女孩人權大使，昨天在市府分享如何促進女性權益，並將理念化作行動；「桃園女孩」代表呂羽琹也說，周遭不少女性曾被騷擾、歧視，期待市府打造安全的環境，並讓每個人都學會尊重別人。