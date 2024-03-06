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千億澳豐基金倒閉 同集團致富、太碁吸金28億12主管交保

致富公司客戶服務諮詢部協理蕭淑華，訊後以100萬元交保。（記者張文川攝）

致富公司客戶服務諮詢部協理蕭淑華，訊後以100萬元交保。（記者張文川攝）

2024/03/06 08:38

〔記者錢利忠／台北報導〕握有千億元規模的澳豐金融集團倒閉後，台灣投資人遭吸金近百億元求償無門，澳豐母集團香港旭暉金融集團，另有致富、太碁公司，非法在台銷售境外基金，吸金逾8000多萬美元（新台幣約28億），台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處18路搜索，約談兩公司在台主管共12人，今凌晨訊後依加重詐欺等罪，分別以20萬至300萬元不等金額交保。

獲交保的致富公司主管，分別為總經理黃天貴以300萬元交保、執行副總杜瑞雲以250萬元交保，並限制出境及出海、資深協理蔣彥豪150萬元交保，客戶服務諮詢部協理蕭淑華100萬元交保、協理劉津60萬元交保、副總朱藍棣與協理黃姵璇，各以30萬元交保。

太碁公司獲交保的主管，包括執行副總甘嬿琪，以100萬元交保並限制出境及出海、副理張靜芬、總監周育陞、會計陳文娟等3人，各以30萬元交保、協理張榮勝則以20萬元交保。

至於該集團主要的經營階層，包括旭暉金融高階主管劉錦華、致富公司負責人陳偉平，以及太碁公司負責人宋安山，3人均在境外，此次未列入檢調約談名單。

檢調獲報，2013年至2022年間，香港旭暉公司旗下致富、太碁等2家公司，在台非法銷售境外基金，推銷Top worth、PT增值型理財帳戶等金融商品，宣稱年報酬率可達7至12%，並保證期滿可領回本金，吸引上百名投資人掏錢，總計在台吸金逾28億元。

太碁公司協理張榮勝，以20萬元交保。（記者張文川攝）

太碁公司協理張榮勝，以20萬元交保。（記者張文川攝）

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