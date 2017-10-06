〈北部〉防用3C產品近視 花工研發體感系統

2017-10-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高工製圖科在東華大學教育行政與管理學系教授潘文福的指導下，花費一學期時間發明「體感預防近視系統」，透過定時警語標示及自動關閉畫面，提醒使用者注意電子產品的使用時間，目前系統已通過經濟部智慧財產局核發專利證書，未來可望再與軟體公司合作，擴大服務範圍。

花工「體感預防近視系統」研發團隊，透過體感（Kinect）設備及軟體參數設定，結合有螢幕顯示的3C各式產品，當民眾開啟軟體後，系統將會自動偵測使用時間，只要觀看電腦、手機螢幕過久、姿勢過近及不正確，螢幕旁就會產生警語或關閉畫面。

花工製圖科主任謝金威說，今年與東華大學教授潘文福合作開設「創客實驗研究」社團，利用學校社團時間及假日，在實驗室中研發近視預防系統，並召集游嵐婷、馮巧薇、尹涵愈及蕭沛恩等學生一起投入研究，歷經一學期時間終於研發成功。

他說，現代人使用電腦及3C產品頻繁，時常因使用過久，而造成眼睛近視甚至引發黃斑部病變，為重視眼睛保健，特別設計透過主動式跳出警語及強迫式關閉螢幕等方式，提醒民眾的使用時間。

剛獲得系統專利的研發學生游嵐婷說，製圖科有八成課程是與機械設計及加工專業有關，另二成則是在學習美工設計與程式、電學，相當高興此次經由跨領域學習，讓愛動手做的同學們，能夠接觸到產品開發設計的應用，首次申請專利就順利通過，不僅訝異更對未來充滿信心。

花工校長黃鴻穎說，花工製圖科是目前花蓮唯一「培育機械製圖專業人才」的科系，教師們多年經營創新及設計領域課程，指導學生參與相關競賽屢獲佳績，更透過大量3D列印與雷射加工等教學設備，讓虛擬的電腦3D圖檔能夠透過數位化加工，快速成為實際成品，未來將再與軟體公司及廠商合作，盼讓「體感預防近視系統」廣泛運用在生活中。