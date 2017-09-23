〈中部〉（雲林）校園「減重」 草嶺國小將拆1棟舊樓

2017-09-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕校園也要「減重」！古坑草嶺國小舊校區九年前辛樂克颱風期間因土石崩塌地質不穩定，校方今年委託技術公司監測地質，將拆除一棟教室大樓減輕重量，確保地質、整體校舍及學生安全。

舊校區安全監測 規劃活化使用

二○○八年九月辛樂克颱風山區豪大雨，造成草嶺國小舊校區旁邊坡土石大面積崩塌，地質專家探勘後，建議學校雖無立即性危險，但因地質不穩定先不使用，待邊坡地質穩定後再利用，縣府在現校區蓋新校舍。

草嶺國小校長林丙茂指出，草嶺國小是雲林最「高」學府，許多遊客、村民稱宛如「天空之城」，不過校舍空間有限教室不足沒有專科教室，連操場也沒有，受限場地體育課學生田徑運動都不能做。

林丙茂表示，辛樂克風災已過九年，這幾年舊校舍附近沒再發生大面積土石崩塌，為確定地質是否安全，學校今年五月委託地質專業技術公司監測地質，預計年底或明年初會有結果。

林丙茂說，舊校區有三棟教室大樓，計畫拆除那棟建築緊鄰崩塌區，加上在九二一地震前興建，雖震後曾補強，但考量安全及空間使用，且有技師建議減輕地上物重量，學校六月將拆除計畫呈報縣府。

縣府教育處長梁恩嘉指出，草嶺國小舊校區閒置這幾年有社區團體有意借用做為竹藝教室，不過考量安全及公平性，並未同意使用，地質監測結果若安全無虞，活化方面會以學校使用優先，讓學童有更廣闊學習場域。

林丙茂說，舊校區與新校區車程約五分鐘，校園內生態豐富，校方規劃做為生態探索教室，也可提供一、兩間教室讓社區展示產業成果及文創品。