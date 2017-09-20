〈北部〉市府補助YouBike 議員不滿費率高

2017-09-20

獲高額補助 費率卻是oBike的數十倍

〔記者謝武雄／桃園報導〕市政府斥資二億一千多萬元建置YouBike系統，達成每輛車每日周轉率逾六次，是全國最高。但市議員詹江村認為，YouBike獲得政府的高額補助，費率卻是毫無政府補助oBike的數十倍，根本是圖利廠商，他說，oBike的月卡只要一七九元，而YouBike騎五個小時得花一九○元，費率高得離譜。

交通局長劉慶豐昨在議會專案報告YouBike、oBike問題時指出，市府花了二億一千多萬元建置YouBike系統，已完成一三○個租賃站，提供二千八百輛自行車；而oBike系統屬於共享經濟，目前尚未進入桃園，由於外縣市有違規停車問題，未來，若oBike進入桃園而出現違停問題，將一律拖吊。

市府：訂自治條例 讓業者公平競爭

劉慶豐強調，YouBike系統的建置都經公開招標程序，一切合法，目前使用YouBike的縣市，費率完全相同；至於補助前三十分鐘費用，是鼓勵民眾使用YouBike，包括新北、彰化等地都有相同措施，市府未來也會比照台北市訂定「共享運具業自治條例」，讓業者公平競爭。

但詹江村認為，政府補助YouBike，還提供土地，但YouBike只能到有租賃站地方租、還車，對租賃站多的地區比較方便，但租賃站少的地方就很不便。例如，民眾在大溪公園租車前往慈湖，但慈湖沒有租賃站可還車，結果一趟下來比坐計程車還要貴。

詹江村說，YouBike收費是第一、二小時廿元，第三、四小時四十元，第四小時以後八十元，以半小時為收費單位，市府補貼前卅分鐘費用；反觀oBike費率為十五分鐘兩元，但購買一日卡僅需十五元，三日卡三十元、雙週卡九十九元、月卡更只要一七九元，以oBike月卡的費用，YouBike卻騎不到五小時，YouBike享盡政府資源，卻提供如此費率，對民眾不公平。

市議員黃敬平也認為，YouBike、oBike系統各有優劣，YouBike就像捷運，必須到站搭車，但oBike則是計程車隨招隨停，建議市府儘快訂定「共享運具業自治條例」，建立公平且透明的遊戲規則。