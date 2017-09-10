〈南部〉培育在地音樂人才 台東扎根鐵花村

2017-09-10

〔記者張存薇／台東報導〕讓台東創作的好音樂，被更多人聽見！台東縣政府、台東大學及台灣好基金會合作「綻放在台灣東岸的鐵花」計畫，昨天在鐵花村正式啟動，將由專業音樂人帶領來自全國的學員學習作詞、作曲、編曲、合聲、錄音等系列音樂產出課程，學員最終還將全國巡迴演出，目標是讓台東成為台灣音樂展演及學習平台的最好地方。

安排音樂課程 由專業人才帶領

縣長黃健庭表示，台東持續推廣藝文活動，一方面引進高水準藝術表演，一方面也要培育在地人才，今年爭取到文化部七百萬元經費「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」，全國共十四個縣市提出計畫，包括台東五個縣市獲入選展開一系列課程。

他說，鐵花村在台東耕耘七年，也讓台東夜間有個可休閒放鬆的好去處，現在也成為推廣音樂教育、培養人才的基地，希望能擴散讓更多人參與藝文活動，也讓台東原汁原味的音樂被更多人聽見。

課程計畫主持人、金曲歌手昊恩表示，指導老師包括以fingerstyle吉他演奏技巧聞名的保卜，另有黃大煒、齊秦、劉若英等人專屬樂手的王繼三，及河岸音樂公司總經理黃中岳等，扎實訓練包括「錄音」、「混音」、「詞曲寫作」、「編曲」、「行銷」、「企劃」等。

昊恩說，因為台東人「什麼都沒有、什麼都要會」，系列課程相當辛苦，也是從無到有的過程，希望學員都能堅持下去、找到自己的定位。

台灣好基金會指出，鐵花村另開放每週三晚間「唱作聚家」，民眾可現場報報名表演，若演出者呈現出一定水準，鐵花村還將邀請參加星期天「草地音樂」戶外展演。此外，東大音樂系也將推出四個學生團體參與十月份「草地音樂」。