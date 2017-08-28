〈中部〉台中市聯合婚禮今報名 樂成宮月老加持

2017-08-28

民政局長求姻緣線、瓶 送佳偶

〔記者蘇孟娟／台中報導〕七夕情人節到來，東區樂成宮月老殿人氣旺，湧入不少有情男女帶著糖果、甜點求姻緣；民政局選七夕當天開辦聯合婚禮報名，昨也特地向月老求姻緣線、姻緣瓶，將致贈報名成功的佳偶，希望月老加持均能百年好合。

促成佳偶無數 樂成宮享盛名

樂成宮董事長郭松益說，月老殿促成佳偶無數，求姻緣人潮如織終年熱絡，供有情人求取的姻緣線、姻緣瓶每年均各製作三萬個，仍供不應求。

此外，順利成就姻緣的有情人也會在步上紅毯時送來喜餅、喜糖酬謝月老幫忙牽紅線，「廟內糖果從未斷過」。

熟女求「三高」姻緣 月老神回「辦不到」

昨日逢七夕情人節前夕又值週日，樂成宮裡的月老殿也現人氣，相傳月老愛吃甜，又有求得有情人「甜蜜相伴」意涵，不少人帶著糖果、甜點前來，有將升大四的男大生盼月老賜「大學愛情學分不留白」，也有輕熟女盼求到能開花結果的姻緣，但也有熟女盼「三高」姻緣，月老誠實神回「辦不到」。

樂成宮總幹事高秀鳳指出，日前有家長前來指稱感應到月老回覆「你女兒跟我講的條件我辦不到」，擔心女兒姻緣無望，急來求解，廟方人員旁敲側擊後得知，原來卅好幾的適婚熟女希望求到具備「一定」學歷、積蓄及身高的「三高」有緣人。

高秀鳳說，只能委婉向家長解釋應是月老盼善男信女認真思考婚姻的真諦及自己想要的幸福人生樣態，世俗外在條件未必是月老的好姻緣標準；事後該名家長未再找廟方，是否曾重回月老殿不得而知，但這段插曲讓廟方人員直呼月老很誠實。

此外，民政局今年第二場次的市民暨公教人員聯合婚禮定七夕當天在市府受理報名，開放一五○對報名，民政局長周永鴻昨特地到樂成宮拜月老，並求得由樂成宮提供的姻緣線與姻緣瓶致贈報名者，盼月老加持讓終成眷屬的有情男女幸福一生。