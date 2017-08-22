〈北部〉竹縣客庄營造獲金援 中央核定3.3億

2017-08-22

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣爭取客委會「客家文化生活及產業環境營造計畫」，總計十二項計畫獲核定總預算三億三千多萬元；其中竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫兩億元最多。縣府表示，客委會的龐大金援令縣府團隊振奮，未來準備將「溪北」（地方一般以頭前溪為界，以北區域稱為溪北，以南稱為溪南）的竹北市打造成為國際客家藝術村，將「溪南」的竹東鎮營造成為客家音樂村，為客庄注入新活力。

竹北東興圳景觀再造2億最多

縣府表示，獲客委會核定的十二項計畫中，縣府有六項，其餘是新埔、竹東、北埔及峨眉等公所提案也獲得補助，總計三億三千多萬元，包含十六％地方配合款。

文化局長張宜真指出，竹北六張犁計畫分為四大面向：東興圳文化地景的修復與保全、讓東興圳化身為生活的場景、以文化與自然述說新的六家故事、營造環境美學與創藝聚落，約三公里長的範圍，結合沿線八處古蹟和歷史建築、十所學校，去年在客委會補助下委託陳永興建築師團隊初步規劃，將爭取議會通過墊付案，即可辦理細部規劃設計，明年陸續展開東興圳的修繕、污水截流與淨化、親水設施等多項工程。

縣府表示，除竹北六張犁東興圳和藝術聚落（六家民俗公園）兩案，北埔龍瑛宗文學館規劃設計及工程、竹東客家音樂村規劃設計案、竹東林務局宿舍群修繕規劃設計案、竹東鎮台泥舊廠區公園綠美化計畫等，也獲客委會核定補助。

其中，龍瑛宗文學館成功爭取二千五百萬元，將以北埔公學校（北埔國小前身）的日式雙併木造宿舍為基地，推廣客家文化與龍瑛宗文學。竹東台泥舊廠區公園則核定四千九百七十一萬元執行綠美化，竹東客家音樂村也獲一千三百五十萬元展開規劃設計。