〈中部〉（嘉縣）布袋、義竹廢鹽灘光電專區招標 16家競逐

2017-08-19

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕經濟部能源局辦理「嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備標租」十四日截標，共十六家業者投標，本案預定地在布袋鎮、義竹鄉，兩地首長對廢鹽灘發展綠能都樂觀其成，但盼有一定比例回饋，協助解決偏鄉建設經費短絀窘況。

嘉縣推綠能示範專區 共一百公頃

能源局七月十三日公告本案，規劃於義竹新店段、布袋新南段推動綠能示範專區，義竹占地八十公頃，開放設置容量五十五MW（百萬瓦，供電容量規模單位），布袋二十二公頃則為十五MW，本月十四日下午五點半截標；能源局事先舉辦招商說明會，國內外業者百餘家出席，投標也很踴躍，義竹場有七家、布袋九家，接著進入審議階段，評選時最適合的業者投資。

鄉鎮首長爭取回饋 專款養護道路

義竹鄉長顏蔡淑惠說，荒廢多時的廢鹽灘可以再利用，且是發展綠能，鄉親表達歡迎，但考量義竹產業以農漁業為主，產業道路的路況普遍不佳，縣府補助經費有限，致改善速度遠不及毀損，希望中央能提撥一定比例的租金給地方，做為產業道路改善專款，加速路況更新養護，保障鄉親生命安全。

布袋鎮長陳鳳梅表示，布袋廢鹽灘逾七百公頃，開發成太陽光電專區不僅大大增加電力能源，還可解決管理維護不易問題，希望新南段示範專區推動後，在不影響生態保育下擴大規模；她強調，窮縣的偏遠鄉鎮財政十分困窘，光電專區的土地雖屬中央，但盼固定提撥租金的一部分給地方，況且做好敦親睦鄰，工程建設時也可以減少阻力。