〈北部〉台3線客庄再造 後生添手團工作站揭牌

2017-08-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由行政院客家委員會補助五百萬元建置的苗栗縣第一個台三線後生添手團（意指由一群年輕人幫忙）駐地工作站，昨天在三灣鄉銅鏡社區新安工坊揭牌成立，未來將做為推廣客家產業與文化核心基地，並以浪漫台三線為主體，選擇沿線鄉鎮的周邊社區，由青年團隊發掘在地客庄故事，規劃深度旅遊路線，帶動客庄經濟發展。

台三線後生添手團駐地工作站，昨天由縣長徐耀昌、立委鍾孔炤、農委會水保局台中分局長簡俊發、縣議員陳光軒、三灣鄉長溫志強、獅潭鄉長謝春梅等人揭牌啟動。

打造深度觀光 招募青年參與

徐耀昌指出，新安工坊將成為苗栗縣推動浪漫台三線的整合平台，未來將延伸至大湖、頭份、獅潭、南庄及卓蘭等鄉鎮，打造深度體驗觀光模式，促進在地產業轉型與升級，並鼓勵青年回鄉，讓「後生轉來．屋下添手」不再是夢想。

苗縣府文化觀光局指出，「客家深度文化體驗暨環境規劃後生添手團」計畫，將由台灣社區培力學會及社區規劃師邱俊良帶領的青年團隊將進駐新安工坊，進行社區、產業、文化等主題式資源調查與串聯，未來將連結台三線周邊鄉鎮資源，規劃四條深度旅遊路線、辦理三十場開發課程，盼藉由青年進駐活化，活絡地方產業經濟。

會中在地業者與青年代表在徐耀昌等人見證下簽署換工合作備忘錄，將招募青年參與，協力台三線周邊社區、業者，設計與開發各種體驗遊程與活動內容，做為日後深度體驗旅遊模式典範。

獅潭國小學童也以「棚頭」說唱藝術表演，說明後生添手團計畫對於客家文化文藝復興、打造觀光城鄉環境及促進青年創業等意義，生動演出博得滿堂彩。