〈南部〉一晚臭醒兩次 佳冬百居民抗議養豬場

2017-08-12

長期飽受豬屎臭味擾眠

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉賴家村一間半露天式養豬場，近兩年豬屎惡臭越來越濃，近百位居民昨天到場前高舉「抗議豬屎味、還我淨空氣」白布條，齊批「半夜驚醒是最真實的惡臭夢饜！」，屏東縣環保局昨天下令停工。

「一個晚上被臭醒兩次不誇張！」，在外地工作的村民阿南說，這兩年回家探望父母，晚上睡覺，豬屎臭味卻在夜深人靜時侵襲，除睡眠品質大受影響外，更擔憂惡臭空氣致病，養豬場變本加厲卻絲毫無防治措施，忍無可忍出門抗議。居民訴求減量並改善廢水處理，若做不到改善將要求遷廠。

縣議員蔣月惠遠從屏東市赴佳冬為民發聲，並上演行動劇抗議，指該養豬場在國際大廠接手後，村民生活品質大打折扣，且該場緊臨村莊聚落，她質疑縣府未監督其超養和排廢，臭味卻留給居民承擔。

老人嘆子女探望被「臭走」

一名阿嬤用客語說，只要風向往村莊吹，關窗仍有撲鼻臭味，女兒回家要探望父母卻睡一晚就被「臭走」；前社區發展協會理事長張吉春則表示，賴家村人口流失嚴重，只剩長者居住，屎臭味難道又要把人趕走？原本宜居、不太會淹水的賴家村，現在卻被豬屎味攻擊，年輕子女返鄉寧願花錢住小木屋或汽車旅館。

污水未妥善處理 環局開罰下令停工

屏東縣環保局日前曾派員稽查，研判惡臭應是污水未妥善處理且有溢流情形，且該牧場廢水排放許可證已過期，將依水污法處以六萬到六百萬元不等罰鍰；環保局昨天傍晚發出聲明將處以停工處分。

縣府農業處則回應，該畜牧場申請換證當中，有部分證件正在補證，飼養的頭數在九百頭以下，並未有超養情形。