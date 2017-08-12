〈北部〉巴陵新建合綜行政中心 預計9月開工

2017-08-12

〔記者李容萍／復興報導〕後山救災不能等！由市府新建工程處代辦的「巴陵綜合行政中心新建工程」，於今年三月上網招標後歷經多次流標，為及早設立後山地區消防分隊及避難中心，提升後山救災行政效能，市府重新調增預算金額後，終於在八月初完成決標，預計今年九月就可開工。

「巴陵綜合行政中心」坐落於復興區華陵里辦公處旁，屬機關用地，總樓地板面積為二三二○平方公尺，將規劃為地上三層的建築物，設置消防局巴陵消防分隊、里民活動中心、華陵幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段及觀光旅遊資訊服務中心等六個行政單位，完工後將成為市府的後山指揮所，成為整合救災、衛生、教育、旅遊及工務等行政效能的綜合行政中心，提升後山地區行政能量。

新建工程處長陳智仁表示，此工程基地位於山區，較易發生土石流等災害，工程包含大量的水土保持工項，相對存在工程施作難度，加上聯外交通路幅狹窄，增加土石方運送成本，歷經多次流標後，市府重新檢討山區剩餘土石方與營建廢棄物清運不易，決定調整總工程經費，將原預算金額由一億三千餘萬元調增為一億六千餘萬元，提高廠商承攬意願。

得知新建工程順利決標，復興區長曾志湘表示「樂觀其成」，希望綜合行政中心早日完成建置，好讓防災設備及人員及早進駐。