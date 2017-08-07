〈台北都會〉「若是我能作主」 侯友宜臉書露參選心

2017-08-07

〔記者何玉華／新北報導〕為期十天、到十三日結束的新北市兒童藝術節，這幾天湧進人潮，副市長侯友宜昨天有感而發，並在臉書PO文表示，雙北缺乏讓孩子在歡笑中學習的樂園，「若是我能作主」，他要把板橋捷運站旁蓋歌劇院的做法，改成影音科技創意基地和室內兒童樂園。

侯友宜被視為國民黨角逐下屆新北市長的熱門人選，他的「若是我能作主」一說，引起外界更多的聯想。

兒童樂園取代歌劇院

侯友宜在臉書表示，其實可以在板橋車站旁為孩子們蓋一座大型室內遊樂場，新北市兒童藝術節今年增加室內AR（擴充實境）和VR（虛擬實境），讓小朋友體驗最新科技的互動裝置遊戲，可以看到孩子們興奮地和太空人握手、撫摸犀牛、海豚，下一秒又一溜煙躲在爸媽身後，「暴龍來了好可怕！」但是又馬上聽到孩子對爸爸大聲喊著：「爸爸抱高高，我要看恐龍！」整個市府大廳根本就像個兒童樂園。

他感慨說，雙北太缺乏讓孩子在歡笑中學習的樂園，政府十年來一直想在板橋捷運站旁蓋歌劇院，「若是我能作主」，他要改成影音科技創意基地和兒童樂園，市府會爭取議會同意編列預算，讓孩子擁有室內兒童樂園。

事實上，前國民黨籍議員胡淑蓉、金瑞龍，和現任市議員蔡淑君等人都曾在議會提案或總質詢，希望市府覓地興建「新北市立兒童樂園」，但市長朱立倫當時回應說，台北市已有兒童樂園，新北市不要再做同樣的事，才不會浪費資源，應該廣建休憩設施，取代傳統的兒童樂園。