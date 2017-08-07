〈中部〉行車噪音、害摔車 大林老街重鋪柏油

2017-08-07

10年前 中山路柏油改鋪紅磚

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮中山路老街的紅磚路面，有多次修補痕跡，車輛行經易因凹凸不平產生噪音，在自來水公司完成老舊管線汰換工程後，公所將於下月刨除紅磚路面，改鋪柏油，周邊店家多數贊成，但有居民認為紅磚路不復存在，憂心老街失去特色。

大林火車站前中山路至仁愛路口，長約二百五十公尺，兩側餐飲、小吃店家林立，西元一九○○年成街以來已逾百年。十年前公所啟動「大林老街活化計畫」，將柏油路面改鋪紅磚，路口兩端路面以蘭花造型作為意象設計，夜間在黃色燈光照射下，充滿復古風情，吸引觀光人潮。

刨除紅磚路 有居民憂特色減分

大林慢城發展協會主委許開興表示，紅磚路面因汽車長期輾壓，鋪面凹凸不平，夜間開車行經時，因磚塊跳動發出噪音擾人，還曾有騎單車民眾因路面高低差摔傷，贊成改成柏油路面。不過，也有居民憂心，紅磚路景觀改變後，會使老街特色「減分」。

大林鎮代理鎮長葉和平說，公所針對老街紅磚路面維修多次，仍無法改善不平問題，此次施工前，已與老街店家及居民溝通，多數持贊同意見；本月一日起，水公司連同仁愛路、平和街同步施作管線汰換工程，待完成後，公所接手刨除紅磚路面，改鋪柏油，預計下月底完工。