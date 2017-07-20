〈北部〉青埔將設30盞智慧路燈 可監控路況

2017-07-20

青埔 將成智慧城市示範區

〔記者陳昀／桃園報導〕市府已在桃園區、八德區各設一支示範型的「智慧路燈」，除了照明用途，還兼具監控、偵測用電、即時路況、大數據分析等智慧功能，今年打算將中壢青埔特區作為智慧城市示範區，廣設三十盞「智慧路燈」並加裝一八○一盞可自動調節亮度、回報故障情形的「智能路燈」。

路燈裝攝影機 並可測風速

對於「智慧路燈」及「智能路燈」的區別，工務局主任秘書潘子儀解釋說，兩者都是LED燈，「智能路燈」有智能控制模組，具有路燈調光節能、用電監測、故障自動回報及定時開關；「智慧路燈」是「智能路燈」的進化版，再結合風速風向的測試、廣角攝影機，以及戶外顯示面板，提供即時路況，以及溫度、濕度、風向、空氣品質等數位資訊。

副市長王明德昨天主持市政會議指出，市府規劃桃園航空城計畫的未來環境發展，兩年前已研擬「智慧路燈」，今年以青埔特區作為智慧城市的示範區，配合「亞洲．矽谷」計畫逐步推動，改變傳統產業結構，發展軟、硬體應用，逐步發展到互動行銷、智慧環境、智慧防災、智慧交通等多面向服務。

工務局長黃治峯指出，去年十月在桃園區風禾公園設置全國第一盞「智慧路燈」，八德區茄苳路也有一盞，因應青埔特區未來逐漸增加的人潮和車流，將以青埔特區作為智慧城市示範區，今年要設置三十盞「智慧路燈」，並裝設一八○一盞「智能路燈」，設在機場捷運A19站、A17站周邊。

他說，在青埔特區還要設置九座互動式電子屏幕、九處Wi-Fi熱點、三處空氣盒子及風速風向計、五處水位監測攝影機、四處人潮偵測攝影機、十七處車流偵測攝影機、四處車位偵測攝影機。

傳統路燈 明年換成LED燈

另外，市府已逐步將傳統路燈汰換，全市共有十六萬盞路燈，今年三月已將二萬盞水銀路燈改為LED燈，明年要將十二萬盞高壓鈉燈換成LED燈。