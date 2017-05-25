〈中部〉台中精密園區入口門面建廢棄物處理場 南屯人火大

2017-05-25

〔記者楊政郡、蘇孟娟／台中報導〕位於南屯區精密工業園區入口處旁空地，被劃為環保用地逾五十年，近來傳出有業者預計設置「建築廢棄物混合分類處理場」，環保局昨天會同相關單位會勘時，當地民眾反對設置，昨天舉「火大」、「憤怒」、「堅決反對再設垃圾場」等布條、牌子表達抗議；寶山里長廖鎮源表示，南屯一直被當次等公民，垃圾掩埋場、焚化爐都往南屯丟，現在建築廢棄物也想丟南屯，太不公平。

里長：掩埋場、焚化爐均在南屯

市議員何文海與地方里長、里民等數十人，昨天上午到場抗議，何文海說，四年前市長胡志強時就企圖闖關未過，現在市長林佳龍又要來一次，他們不反對會勘，但反對一再把垃圾場丟給南屯。

環保局：會勘階段 不是定案

環保局廢棄物清理科人員表示，這是可用的環保用地之一，會同市府相關機關，到場了解現況、地點，然後由各機關著手了解適法性，目前八字還沒一撇，還未進入實質審查階段，僅在會勘階段而已，不是定案，日後還是會依環評程序進行，會與地方充分溝通。

未來審查時 會納入民意

環保局指出，目前台中市已有六處建築廢棄物處理場或土資附設處理廠，均是民間申設，年處理量約兩百九十五萬公噸；目前南屯區的申請案也是民間提出，不是官方評估設置，因業者申請設廠，依規定須進行會勘，未來市府將會同各單位進行實質審查，地方民意也會納入審查條件，業者必須設法與地方溝通協調。

市議員何文海說，台中縣、市合併後，南屯變成是大台中市的地理中心，但並未受到重視，還是把垃圾往南屯丟，而在精密園區入口，是門面位置，設一個垃圾場這能看嗎？是這樣來歡迎廠商投資嗎？地方不是反對廠商申請設置，是希望尋找其他更適合的地方。也呼籲環保局一定不能核准，他們會反對到底。