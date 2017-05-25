| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉台中精密園區入口門面建廢棄物處理場 南屯人火大

2017-05-25

〔記者楊政郡、蘇孟娟／台中報導〕位於南屯區精密工業園區入口處旁空地，被劃為環保用地逾五十年，近來傳出有業者預計設置「建築廢棄物混合分類處理場」，環保局昨天會同相關單位會勘時，當地民眾反對設置，昨天舉「火大」、「憤怒」、「堅決反對再設垃圾場」等布條、牌子表達抗議；寶山里長廖鎮源表示，南屯一直被當次等公民，垃圾掩埋場、焚化爐都往南屯丟，現在建築廢棄物也想丟南屯，太不公平。

里長：掩埋場、焚化爐均在南屯

市議員何文海與地方里長、里民等數十人，昨天上午到場抗議，何文海說，四年前市長胡志強時就企圖闖關未過，現在市長林佳龍又要來一次，他們不反對會勘，但反對一再把垃圾場丟給南屯。

環保局：會勘階段 不是定案

環保局廢棄物清理科人員表示，這是可用的環保用地之一，會同市府相關機關，到場了解現況、地點，然後由各機關著手了解適法性，目前八字還沒一撇，還未進入實質審查階段，僅在會勘階段而已，不是定案，日後還是會依環評程序進行，會與地方充分溝通。

未來審查時 會納入民意

環保局指出，目前台中市已有六處建築廢棄物處理場或土資附設處理廠，均是民間申設，年處理量約兩百九十五萬公噸；目前南屯區的申請案也是民間提出，不是官方評估設置，因業者申請設廠，依規定須進行會勘，未來市府將會同各單位進行實質審查，地方民意也會納入審查條件，業者必須設法與地方溝通協調。

市議員何文海說，台中縣、市合併後，南屯變成是大台中市的地理中心，但並未受到重視，還是把垃圾往南屯丟，而在精密園區入口，是門面位置，設一個垃圾場這能看嗎？是這樣來歡迎廠商投資嗎？地方不是反對廠商申請設置，是希望尋找其他更適合的地方。也呼籲環保局一定不能核准，他們會反對到底。

廣告
  • 南屯區民代、里長、里民共同表達反對設置廢棄物處理場。（記者楊政郡攝）

    南屯區民代、里長、里民共同表達反對設置廢棄物處理場。（記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
縣市合併 嘉市半數議員連署反對

嘉義縣市合併議題持續延燒，嘉義縣長張花冠昨天上台北接受廣播電台「POP radio」訪問時說，她多次向總統蔡英文建議調整財政收支劃分及行政區…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：〈中部〉台中精密園區入口門面建廢棄物處理場 南屯人火大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.