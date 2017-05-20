〈中部〉線上指導CPR 替代役男拍微電影
〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局去年受理救護案件中，「到院前心肺功能停止」（OHCA）患者中，經派遣員利用電話線上指導報案人進行CPR，最後有五○四人因此恢復心跳，更有五十一人康復出院，急救成功率近二成，但仍有人因太過緊張，或顧慮法律責任不願施救，消防局特別找來替代役男掌鏡，拍攝「DACPR—通話少年」微電影，昨正式對外發表，希望DACPR（派遣員線上指導CPR）更廣為人知。
台中市消防局長蕭煥章表示，民眾如果發現OHCA患者，第一時間趕快打一一九報案，並持續進行CPR急救，若不熟悉CPR，則冷靜接受派遣人員指引，正確施行CPR，與後續接手的消防救護、醫護人員串連起完整的「生命之鏈」，有效提升急救成功率。蕭煥章舉今年春節期間一名八歲男童喝飲料嗆到，沒有呼吸、失去意識，父親在報案後接受派遣員指導正確施行CPR，男童最後在救護人員抵達時已經恢復意識，成為急救成功最佳案例。
蕭煥章表示，消防局統計，去年OHCA案件數為二五八九件，其中有九二五人是派遣員利用電話線上指導報案人進行CPR，最後有五○四人因此恢復心跳，更有五十一人康復出院，急救成功率達十九．四七％，不過發現部分民眾因過於緊張溝通不良，或顧慮法律責任不願施救，因此搭配火紅的「通靈少女」熱潮，拍攝「DACPR—通話少年」微電影。
這部微電影由中港分隊替代役男賴禹諾拍攝、後製，所有演員都是正牌消防隊員和義消、替代役男擔任，描述一位民眾在廟中OHCA，由休假的派遣員「小刀」透過電話指導廟公進行CPR，最後在救護人員抵達接手，成功急救恢復呼吸心跳，希望宣導接受派遣員線上指導CPR的觀念，影片昨正式上網，民眾只要點選（https://vimeo.com/218110907）就能看到微電影。
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