〈台北都會〉殺「豬」救狗 五股國中師生籌錢付醫藥費
〔記者葉冠妤／新北報導〕「豬公殺了可以再養，但樂樂只有一個！」五股國中校狗樂樂最近生病，八○一班全班近卅名學生把養一學期的撲滿「豬公」殺了，拿出辛苦存的一千多元，交給學校當醫藥費，盼望樂樂早日康復，繼續跟大家一起玩！
校狗感染心絲蟲 801班師生送暖
五股國中校長蔡秀香說，學校原本有一隻校狗小黑，盡責又聰明，除守護校園外，還會咬起校園垃圾丟進垃圾桶，後來小黑莫名消失，全校師生很傷心，有人推測可能年歲已高的小黑躲起來靜靜離開人世。
因為想念小黑，學校四年多前決定再認養新的校狗，初來乍到的校狗經全校師生命名，從十多個名字裡票選出「樂樂」，命名儀式當天，樂樂站上司令台亮相，原本膽怯的樂樂，慢慢與孩子、老師親近，成了全校的寶貝。
樂樂也是學校警衛的最佳夥伴，蔡秀香說，由於臨山的校園多達四公頃多，樂樂成了警衛巡視校園的定心丸，有時樂樂遠遠看見暗處有蛇，會吠叫提醒警衛注意；每天樂樂一定站在校門口目送學生上、放學。
四月底樂樂突然露出病態，常躺在地上氣喘吁吁，經獸醫師檢查後發現是心絲蟲入侵，於是樂樂住院療養，光是前期醫藥費就要一萬二千多元，多由校長、老師自掏腰包支付，七月中還需再進行投藥治療。
日前八○一班導師何映萩隨口在課堂中提起樂樂生病的事，沒想到下課後，班上竟決議將養了一學期的豬公撲滿送到學校總務處，幾個小女生紅著眼眶說：「知道樂樂生病了，需要花錢治療，我們想幫牠付點醫藥費。」
蔡秀香表示，雖然小小的撲滿只裝了一千多元，卻代表學生無限大的心意，老師問學生們好不容易養肥的豬公就這麼殺了，會不會覺得可惜？學生毫不猶豫回答︰「豬公殺了可以再養，但樂樂只有一個！」樂樂在學生貼心舉動中，感受到家的溫暖，學生也因為樂樂，學會付出愛與關懷。
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標題：〈台北都會〉殺「豬」救狗 五股國中師生籌錢付醫藥費
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