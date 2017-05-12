〈南部〉安南肉品市場排廢水 又被控埋暗管

2017-05-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區肉品市場今年元旦排放廢水，污染河川，環保局最近根據檢驗報告，依水污法重罰約二百萬元。市議員李中岑昨天總質詢時，爆料安南肉品市場不僅「偷排」廢水，還涉嫌埋暗管把廢水直接排到草叢內，痛批環保局袒護，市府官官相護。

剛開罰近200萬 環局將調查

環保局表示，當天稽查人員獲報後前往肉品市場採水送驗，檢測結果其化學需氧量、生化需氧量已超過管制標準，違反水污染防治法，裁處一百九十九萬八千元並限期改善。對於暗管的指控，該局將派員前往調查是否有埋設暗管偷排廢水至場內其他空地上，如查證屬實，將依法開罰。

肉品市場指管線因應緊急狀況

肉品市場總經理黃文賢則澄清絕未埋設暗管排放廢水，該管線是場內所設置因應緊急狀況暫時儲存，再抽取至污水處理廠處理的管線。另外，元旦當天休市，並未有毛豬進場及屠宰作業，本無廢水排出，懷疑是污水設備遭受破壞，才導致排放水超標受罰，同時也向第三分局報案，並於昨天完成筆錄，希望警方盡快查明真相。

李中岑昨天質詢時，在議場播放她半夜赴安南肉品市場拍攝追查的影片，質疑安南肉品市場偷埋暗管，還將廢水直接排到草叢內。她批評說，肉品市場是市府二級單位，市長賴清德是董事長，但卻違法繞流、偷埋暗管排放廢水，還直接排入草叢，自一○三年到今年四月安南區鄉親就書面檢舉九次，電話檢舉更是不計其數，結果卻是官官相護、狼狽為奸。

市長允依法查處 要求改善

黃文賢表示，廢水排入草叢一事，這是場內草地而非往外排，這部分他會來檢討。市長賴清德則說，感謝李議員的指教，市府會依法裁處，並要求肉品市場改善。