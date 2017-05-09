〈南部〉台積電擬設廠 經濟部砸90億捉漏

2017-05-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕為迎接台積電可能於南科路竹園區設廠，經濟部計畫砸九十億元捉漏，並籌水十萬噸改善投資環境。

籌水十萬噸改善環境

台積電規劃三至五奈米製程計畫，傳落腳南科路竹園區，台積電董事長張忠謀去年詢問台灣自來水公司董事長郭俊銘，「台灣設廠是否有缺水問題，能再設廠嗎？」郭俊銘當面回覆「沒問題」，為此，經濟部協調展開籌水計畫。

水利署︰將全力配合速審

水利單位評估，已擬定台積電南科投資案供水計畫，斥資九十億元改善高雄管線漏水，預估三年後，每天省下五、六萬多CMD（噸／日）水量，依照台積電於全台分廠每日共約用水十二萬CMD水量經驗，供水足夠廠區所需。

不過，設廠仍屬傳聞，廠方並未送出用水計畫。水利署水源經營組長林元鵬說，若循竹科、中科及南科設廠管道，將由園區單位呈送，目前沒接獲正式申請計畫，若接獲絕對會全力配合速審。

立委管碧玲有意參選高雄市長，她表示，台積電願意買水，只要有穩定供應且乾淨的水源，產業是願意投資的，較難解決的是用電以及空污的問題，她提出「一油二電（中油、台電、台積電）北高雄經濟循環園區」能源策略方案，水的部分，建議透過興達電廠的蒸汽熱能進行海水淡化，以供應台積電產業用水。

立委劉世芳表示，已獲國發會副主委曾旭正承諾協調水電供給與環評機制，建廠需要土地、水、電都沒問題，再生水廠已興工，建廠所需四十五公頃土地，路科園區若不足，周邊還有台糖土地可供擴充。