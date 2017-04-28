〈北部〉雪隧龜速車 離峰時速48公里挨罰

2017-04-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國五雪隧提高最低速限到七十公里，並加強對「烏龜車」取締，迄今半個月開出四十張罰單，以宜蘭縣與新北市籍車輛居多，佔了六成五；國九隊更抓到超級龜速車，時速僅四十八公里，比開在平面道路還慢，這也是目前抓到速度最慢的違規車，將開罰三千元到六千元不等。

半個月共開40張罰單

「沒有寬容值，只要時速不到七十公里就開罰。」國道公路警察局第九公路警察大隊大隊長朱和貴說，經過一個月宣導期，雪隧從四月十日開始，正式將最低速限從六十公里提高到七十公里，只要低於速限，就會依照道路交通管理處罰條例開罰三千元到六千元，歷經半個月共開出四十張龜速車罰單。

「目前取締最低時速為四十八公里。」國九隊昨天公布取締迄今，對龜速車執法半個月的結果，廿四日下午兩點三十分，雪山隧道北上二十六．四公里處，一輛自小客車行駛車速僅四十八公里，速度相當緩慢，那時並非尖峰時間，不知為何開那麼慢，將依法開罰。

國九隊統整四月十一日到二十五日的取締案件，四十件龜速的「烏龜車」；上午有六件、下午廿四件、晚上八件、深夜兩件，違規時間以白天居多佔七十五％。南向龜速車十一件，北向廿九件，因北向為爬坡道，龜速車佔了七十二．五％，，請駕駛人注意，爬坡請加速以免受罰。另，小車三十九件、大客車一件，違規車輛小車佔了九十七．五％。

宜蘭、新北違規車佔多數

若依照違規車籍分析，國九隊指出，違規車輛宜蘭縣籍十五件，新北市十一件，台北市五件，其他地區九件，以宜蘭及新北地區居多，宜蘭佔三七．五％，新北佔二七．五％。朱和貴說，這與雪隧的地緣關係有關，行駛國五的車輛本來就是以新北和宜蘭為大宗，所以罰到的車輛也會比較多。