〈北部〉杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種

2017-04-14

年產量減少兩成

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖杭菊專區，聞名全國，栽種面積約五十公頃，每年舉辦的杭菊節更是地方重要活動。不過，由於種苗使用約六十年，種苗老化抗病毒菌、病蟲害能力不足，年產量減少兩成，銅鑼鄉農會已開始培養新品種，希望可以試驗成功。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝指出，現在利用未受病蟲害的健康植株，送到育苗場進行無菌培養，希望長出健康、抵抗力較強的杭菊，之後再送到田間馴養，期待試驗可以成功，讓銅鑼杭菊綻放出新氣象。

曾義孝表示，由於現行杭菊種苗沿用已久，容易染上各種病菌，對於蟲害的抵抗力也逐漸減退，所有才會使用完全未受病菌和病蟲害的杭菊進行組織培養。

曾義孝指出，除了杭菊產量減少，甚至出現本來應該只綻放出白、黃花色的杭菊，還夾雜綠色花朵，讓農民大驚。

一般而言，杭菊常見的病害有萎凋病、莖腐病、白銹病、黑斑病、灰黴病、白絹病及煤煙病等，有的病害會導致葉面受損，導致植株無法進行光合作用最後死亡，或是侵襲植株莖部使得維管束受損無法運輸水份而死亡等。

杭菊可以說是銅鑼鄉最具招牌的特色農產，每年舉辦的杭菊節常吸引各地遊客前來拍照，徜徉在一片銀白世界中，美景似雪。