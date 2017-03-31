〈北部〉宜蘭掃墓金紙集中燒 還可換米

2017-03-31

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局推動「以金換米，金紙集中燒」活動，今年在宜蘭市與五結鄉試辦，宜蘭市訂四月四日、五結鄉四月三日、四日兩天，民眾只要將紙錢拿到公墓便民服務站回收，就能換取一包三百公克白米，數量有限送完為止。環保局表示，清明期間回收的金紙統一運至焚化爐焚燒，推廣九年來，回收量成長超過二十噸。

清明節將至，傳統祭祖習俗常會燃燒大量紙錢，產生空氣污染，除了對人體有害，稍有不慎更可能釀成火災。縣環保局統計，宜蘭廠商每年約生產三千噸紙錢，雖然販賣區不限宜蘭，但這些紙錢全面焚燒，會產生三千三百公斤粒狀污染物，和七千五百公斤硫氧化物，會造成黑煙、酸雨等，產生呼吸、血液、中樞系統疾病及癌症。

為提倡環保，提高民眾配合紙錢集中焚燒政策，宜縣環保局在清明期間，結合各鄉鎮市公所便民服務站及殯葬管理單位，辦理「紙錢減量集中燒，清明祭祖更環保」服務，民眾可將紙錢交由清潔隊收運，統一送至利澤焚化廠專用焚化爐口，與其他垃圾入口區別開來，表示對先人的敬重。

宜縣環保局並推出「以金換米，金紙集中燒」活動，四月四日在宜蘭市第二公墓、四月三日、四日在五結鄉各公墓，民眾可將紙錢拿到公墓便民服務站，換取「祈福平安米」一包三百克，數量有限送完為止。

環保局指出，宜蘭縣從民國九十七年起推動清明期間紙錢集中焚化處理，當年只有回收約五公噸，去年增至二十九．六公噸，且較一○四年大幅成長四十五．四％，民眾越來越能接受，且認同環境保護降低污染的作為。