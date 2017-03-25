〈北部〉花蓮6校改建將完工 內裝缺6千萬
教部僅補助五百多萬
〔記者花孟璟／花蓮報導〕慈濟基金會去年援建花蓮國風國中、明義國小等六所學校校舍，硬體趕在今年六月將完工，但教學器材、投影機、書櫃、桌椅等內裝必須自籌，缺口達六千萬元，但教育部僅補助五百多萬元，立委高潞．以用昨邀教育部國教署官員到花蓮瞭解情形，盼教育部支持。
對此，國教署組長武曉霞說，國教署經費需優先用於災修，目前只能從其他計畫盡量擠，因此要求縣府同時提花東發展基金爭取經費。
而花縣教育處副處長李裕仁說，縣府會提國發會爭取花東基金試試看，但該基金下一次開會是在六月，等到中央部會審查通過，最快也要九月以後了，恐緩不濟急，仍盼教育部多幫忙。
花蓮地震多、老舊校舍耐震堪慮，但全國亟待改建的學校多達四百多所，慈濟基金會為此出資七．四億元，援助花蓮明義國小、中原國小、佳民國小、玉里國中、國風國中、化仁國中實施「減災希望工程」，進行校舍改建或重建，去年二月份動工，慈濟基金會則預計六月初要辦聯合啟用典禮。
惟慈濟認養的工程款，因慈濟基金會受衛福部管理，經費只能用於災修，教學設備及空調、投影機、音響、上課及辦公桌椅、網路線等相關設施需由教育部、縣府自己買單。
立委高潞．以用昨邀教育部官員到花蓮現勘國風、中原及化仁三校，各校紛紛喊「經費已刪到不能再刪」。李裕仁說，去年就已向教育部提出六校共約六千萬元的申請案，但教育部只撥五百多萬元，加上縣府一成的配合款，平均一所學校只拿到百萬，只能再請學校「再想辦法刪經費」，列出「最急迫」需求，目前總額還是要五千四百萬。
國風國中總務主任王錦懋帶著立委官員去看校舍，途經走廊下「疊羅漢」般的課桌椅，每一張都有角鐵補釘，主任說，新教室刪經費後已無新課桌，舊的修一修繼續用。
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標題：〈北部〉花蓮6校改建將完工 內裝缺6千萬
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