〈北部〉虎頭山創新基地 邀國際大廠合作

2017-03-25

包含微軟、惠普、英特爾等

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合「亞洲矽谷計畫」，市府將在海巡署位於桃園區虎頭山營區成立「虎頭山物聯網（IOT）創新基地」，昨天邀請台灣大學電機資訊學院、中華電信等二十二個產學單位簽署合作備忘錄；市長鄭文燦透露，包含微軟、惠普、英特爾等國際大廠，未來都會加入合作的行列。

鄭文燦表示，海巡署預計在今年下半年遷離虎頭山，創新基地預定今年底進駐，以市場為導向，選定創新產業，輔導青年創業發展，國外大廠包含微軟、惠普、英特爾等國際大廠都同意加入合作行列，未來目標是一年內註冊一百家新創公司，兩年內募資六百億元。

22產學單位昨簽合作備忘錄

負責策畫的市府研考會主任委員邱俊銘說，虎頭山基地原來是海巡署營區，面積約六公頃，創新基地沿用原來的房舍，未來將以「AR／VR」、AI人工智慧、智慧交通、智慧醫療、智慧農業、智慧物流、智慧建築等各項專業為主，內部將設新創團隊進駐空間，也提供年輕人互動、討論進行腦力激盪，還有物聯網實驗和驗證基地。

昨天簽署合作備忘錄的產學單位，包含台大電機資訊學院、政大商學院、長庚、台北科大、中央、中原、元智、體育、銘傳、開南、國防、台北商業大學、中央警察大學、長庚科大、健行科大、萬能科大、龍華科大、南亞技術學院、新生醫專、中華電信、台安傑國際天使投資公司、萬國法律事務所，國家發展委員會副主委龔明鑫也到場致意。

鄭文燦也代表創新基地聘請中華電信董事長鄭優、台灣區電機電子工業同業公會理事長郭台強、台大電機系教授兼國發會「亞洲矽谷計畫執行辦公室」人資長蔡志宏擔任指導委員。