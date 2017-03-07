〈台北都會〉《北市》時力布局議員選舉 綠憂藍獲利
柯與小黨互動 綠批兩面手法
〔記者鍾泓良、何世昌／台北報導〕柯文哲當選效應，時代力量與社會民主黨都宣布會全力投入下屆議員選戰，時力除中正萬華區不提名，其餘五區將各推一位參選人，發言人吳錚及立委林昶佐辦公室助理林穎孟將參選；社民黨也將各區各推一人，去年參選立委的苗博雅、呂欣潔將再戰。市長柯文哲昨也不諱言，兩黨都曾來拜訪，但此舉讓綠營不滿，認為柯玩兩面手法，議員梁文傑更向時力撂話，別誤以為中正萬華不提名，民進黨就會感謝林昶佐，下一次選舉歸下一次選舉。
對於為何中正萬華不提名，林昶佐解釋，去年立委選舉，民進黨與時力整合，當時雙方就有默契，議員選舉時力不派人選，全力幫綠營議員輔選。至於其他區人選，林昶佐表示，有與各方人士接觸，也有人主動報名，人選預計年中才能敲定；至於吳錚及林穎孟是否將參選，林表示，自己鼓勵兩人參選，但還要看黨內提名機制。
而各區綠營議員對於時力參戰北市多表不滿。議員許淑華奉勸時力不該只想撿便宜、搶綠的票，若真有理想，就該深入藍營、平衡政治板塊。議員洪健益認為，時力別以為借助柯文哲的「白色力量」就能從中得利，因選舉勢必「藍、綠歸隊」，時力不要太高估自己。
議員何志偉則憂心「綠黃之爭，藍色獲利」，認為兩黨須磋商、整合；但鑑於過去合作經驗非常不愉快，過程須小心謹慎、公開透明，免得又被時力「回馬槍」諷黑箱。議員李慶鋒則說，尊重各黨參選，但「柯市長必須要認知到，民主進步黨才是他在台北市最大、最重要的支持力量」；此話暗示支持民進黨才是正途。
社民黨：6個選區都不會缺席
社民黨秘書長伍維婷受訪表示，社民黨在北市六個選區都會各派一位參選人，其中苗博雅、呂欣潔就是主攻大安文山及中正萬華，其餘四區參選人因不希望太早曝光，之後再對外公佈。
林昶佐表示，拜會市長時，柯希望時力與民進黨在地方選舉能合作，時力也與民進黨北市黨部主委黃承國保持聯繫，「不論地方、中央，目標都是要讓國民黨邊緣化。」伍維婷則說，有向柯請教選戰建議，但沒有談到是否幫忙站台等細節。
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