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〈中部〉北斗郡守官舍活化 變身彰縣228紀念館

2017-03-01

〔記者劉曉欣、張協昇／綜合報導〕彰化縣用音樂與文學，追思二二八事件七十週年！

昨天南投縣政府則未舉辦相關活動，惟民政處先前已發函各所屬機關、學校辦理「南投縣各界紀念二二八事件七十週年追思默哀活動」，請各界在昨天下午二點二十八分以不限地點、形式方式，自行就地默哀一分鐘，以表達對二二八事件受難者追思哀悼之意。

彰化縣府昨天在鹿港文武廟廣場舉行「二二八和平紀念日活動」，現場除了展出相關資料外，還邀請受難者與家屬到場，並由縣長魏明谷親自送上花束致意，詩人陳胤則在音樂聲中，朗讀他追念二二八事件的台語詩作。

展相關史料與文物

魏明谷致詞時強調，紀念二二八不是要紀念仇恨，而是要記取歷史的教訓，讓族群能夠融合與和解；二二八事件是威權統治者來迫害人民，引起反抗，在民主自由的國家是不可能發生這樣的事情，台灣人應該珍惜台灣自由民主制度。魏明谷表示，彰化縣將把北斗郡守官舍作為全縣第一個二二八紀念館，展出相關史料與文物，透過展覽還原歷史的面貌。

二二八事件受難者林才壽說，他是受難者，也是受難者家屬，事發當時他只是個二十二歲青年，如今他已九十二歲了，頭髮都白了，時間過得很快。

林才壽說，當時他是自衛隊成員，因為向軍方借武器，被誤會是用武力搶奪武器，被以「內亂罪」判死刑，還好有時任自衛隊長、也就是後來前彰化縣長吳榮興出面為他作證，才改以妨害秩序，判刑一年二個月，但在這段期間，全家都為了替他減刑，散盡了家產；林才壽說到往事，語帶哽咽，同時也強調，願意提供相關史料給紀念館，見證這段歷史。

彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民表示，期望過去的真相、相關文書能夠一一交到受難者家屬的手上，讓他們知道先人、親屬是怎麼在苦難中離開人世，今年已經是二二八事件七十週年，希望政府能夠加速進行，讓世人知道真相，期待當初的加害者因認罪向大家致歉，也很期待彰化縣能有一個永久紀念二二八事件的地方。

投縣311辦追思音樂會

另南投縣二二八關懷協會，三月十一日上午十點將於竹山鎮公所禮堂舉辦「 追思尋根再出發音樂會 」，邀請學者、遺族述說二二八事件發生經過，並以種竹子及辦音樂會方式緬懷先人、撫慰遺族心靈，促進社會了解、諒解與和諧。欲參加民眾可撥打049–2643322電話報名。

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  • 追思228事件，彰化縣昨天在鹿港文武廟廣場展出相關資料。（記者劉曉欣攝）

    追思228事件，彰化縣昨天在鹿港文武廟廣場展出相關資料。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化縣長魏明谷獻花給228事件受難者林才壽。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長魏明谷獻花給228事件受難者林才壽。（記者劉曉欣攝）

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