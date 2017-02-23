〈北部〉宜蘭城隍爺誕辰大拜拜 500桌吃熱鬧

2017-02-23

羅時豐等歌手輪番開唱

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所將在三月五日城隍爺誕辰，辦理「宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，除了邀請藝人羅時豐等人開唱，還要「辦桌」席開五百桌供民眾訂購，每桌兩千五百元，菜色有蘭陽風味拼盤、櫻花蝦米糕、粉翅海鮮羹等十二道菜；市公所表示，已被訂走四百桌，數量有限要搶要快。

今年三月五日是農曆二月初八，適逢城隍爺誕辰，市公所當天將在新月廣場對面二○四停車場暨化龍一村場地，辦理辦桌活動席開五百桌，並邀請歌手羅時豐、蔡秋鳳、李千娜及黃文星等藝人輪番開唱。

每桌兩千五百元 開放訂桌

公所表示，「辦桌」每桌原價三千元，市公所補助五百元，民眾只要用兩千五百元就可訂購，菜色共十二道，包含蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、清蒸鱸魚、翠綠東坡肉、國宴味紅露酒嗆白蝦、粉翅海鮮羹、吉利湯品（四神豬肚湯）、宮保紅麴炸軟排、豚骨海上鮮、芒果慕斯及時令水果。

市長江聰淵說，大拜拜呷辦桌展現宜蘭鄉親熱情待客文化，十九日開放訂桌後，訂桌數已達四百桌，目前還有桌數，三月一日截止預訂，有興趣民眾可至市公所民政課辦理，現場繳費並在登記劃定席次後，領取訂桌餐券。

江聰淵表示，訂桌民眾請於當天下午五點半憑券入場，也希望外地遊客一同參與城隍爺誕辰盛會，誠心邀請大家相招鬥陣呷好料，體驗傳統廟會大拜拜的歡樂氛圍。