| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售

2017-02-23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮「柯仔坑」國宅，是全台唯一的「震災蚊子館」，二十二日財政部國產署表示，假使在二二八以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發展的二十棟國宅，將進行標售，免於閒置進而達到活化目的。

八十八年九二一大地震發生的時候，南投縣被列為全台重災區，當時中央政府為讓經濟弱勢受災戶有棲身之所，遂在南投、中寮、草屯、埔里、竹山等地區，積極興建平價國宅，尤以滯銷最嚴重的竹山「柯仔坑」國宅最受注目。

據調查，竹山鎮「柯仔坑」國宅，扣除已撥由公家機關使用的四十八戶集合式住宅，九十八棟三層樓透天厝中，迄去年底尚剩餘六十七棟，原本因住宅面積多半不到二十坪，太過狹小，導致乏人問津，惟在緊鄰國道三號南雲交流道啟用後，今年元月辦理標售以來，反而變得搶手，扣除二十棟保留朝向社福或青創用途的國宅不算，滯銷的四十七棟，短短二個月內，已賣出四十六棟，價格平均在二百四十萬元以上，僅剩一棟待售。

國產署說，該國宅被中央列入蚊子館管控名單後，該署便朝標售與活化兩個方向進行，如今標售成效良好，也向地方下最後通牒，假使二二八以前仍無人提出長照、日托等相關發展計畫，目前保留的二十棟國宅，也將變更社福、青創用途，予以標售。

廣告
  • 南投縣竹山鎮九二一震災「柯仔坑」國宅，堪稱是全台唯一的「震災蚊子館」。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮九二一震災「柯仔坑」國宅，堪稱是全台唯一的「震災蚊子館」。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售

南投縣竹山鎮「柯仔坑」國宅，是全台唯一的「震災蚊子館」，二十二日財政部國產署表示，假使在二二八以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：〈中部〉《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.