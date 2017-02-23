〈中部〉《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售
2017-02-23
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮「柯仔坑」國宅，是全台唯一的「震災蚊子館」，二十二日財政部國產署表示，假使在二二八以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發展的二十棟國宅，將進行標售，免於閒置進而達到活化目的。
八十八年九二一大地震發生的時候，南投縣被列為全台重災區，當時中央政府為讓經濟弱勢受災戶有棲身之所，遂在南投、中寮、草屯、埔里、竹山等地區，積極興建平價國宅，尤以滯銷最嚴重的竹山「柯仔坑」國宅最受注目。
據調查，竹山鎮「柯仔坑」國宅，扣除已撥由公家機關使用的四十八戶集合式住宅，九十八棟三層樓透天厝中，迄去年底尚剩餘六十七棟，原本因住宅面積多半不到二十坪，太過狹小，導致乏人問津，惟在緊鄰國道三號南雲交流道啟用後，今年元月辦理標售以來，反而變得搶手，扣除二十棟保留朝向社福或青創用途的國宅不算，滯銷的四十七棟，短短二個月內，已賣出四十六棟，價格平均在二百四十萬元以上，僅剩一棟待售。
國產署說，該國宅被中央列入蚊子館管控名單後，該署便朝標售與活化兩個方向進行，如今標售成效良好，也向地方下最後通牒，假使二二八以前仍無人提出長照、日托等相關發展計畫，目前保留的二十棟國宅，也將變更社福、青創用途，予以標售。
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《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售
南投縣竹山鎮「柯仔坑」國宅，是全台唯一的「震災蚊子館」，二十二日財政部國產署表示，假使在二二八以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發…
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