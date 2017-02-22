〈中部〉筆記圖文並茂 暨大附中選18位達人

2017-02-22

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中鼓勵學生上課認真聽講的方法，就是選拔Super筆記達人，十八名獲選筆記達人的好看筆記，昨都陳列供全校師生翻閱，校長張正彥說，入選的筆記以藝能科的七人最多，圖文並茂，而這些達人做的筆記好讀易懂，希望帶動風氣。

暨大附中開學不久即選拔Super筆記達人，一到三年級選出十八名達人，數理科最少，僅數學科一人，國文科與職業類科各三人、自然與社會科各兩人，而藝能科有七人。

以圖文並茂的烘焙烹飪筆記贏得好評的高二生王妍洳說，媽媽想開咖啡店，自己想當廚師，所以筆記做得特別認真，供媽媽參考。此外，高二的林禎怡透過「心智圖」的方式進行記錄，將古文的古體詩、近體詩與詞，以年代順序整理詳實。