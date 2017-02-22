| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉筆記圖文並茂 暨大附中選18位達人

2017-02-22

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中鼓勵學生上課認真聽講的方法，就是選拔Super筆記達人，十八名獲選筆記達人的好看筆記，昨都陳列供全校師生翻閱，校長張正彥說，入選的筆記以藝能科的七人最多，圖文並茂，而這些達人做的筆記好讀易懂，希望帶動風氣。

暨大附中開學不久即選拔Super筆記達人，一到三年級選出十八名達人，數理科最少，僅數學科一人，國文科與職業類科各三人、自然與社會科各兩人，而藝能科有七人。

以圖文並茂的烘焙烹飪筆記贏得好評的高二生王妍洳說，媽媽想開咖啡店，自己想當廚師，所以筆記做得特別認真，供媽媽參考。此外，高二的林禎怡透過「心智圖」的方式進行記錄，將古文的古體詩、近體詩與詞，以年代順序整理詳實。

廣告
  • 國立暨大附中選出18名Super筆記達人，昨日並在校內展出，校長張正彥（右三）希望能帶動全校做筆記的風氣。（記者陳鳳麗攝）

    國立暨大附中選出18名Super筆記達人，昨日並在校內展出，校長張正彥（右三）希望能帶動全校做筆記的風氣。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
水管搶修完成 今全面復水

台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈中部〉筆記圖文並茂 暨大附中選18位達人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.