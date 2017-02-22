〈中部〉北彰6萬戶停水 搶修後陸續供水
彰市運來水槽 放置路口應急
〔記者湯世名／彰化報導〕中彰大停水，影響台中市、彰化縣二十萬戶用水，其中北彰化有逾六萬戶受影響，彰化市昨天緊急運來十二座大型水槽，放在重要路口應急，不到中午總重二十四公噸水量的水槽水即被民眾取完，水公司立即派水車補水，以避免斷水，所幸經過搶修，彰化地區已於昨晚七時起陸續恢復供水。
自來水公司第十一區管理處昨天上午在彰化市延平公園、華陽市場、水公司前、建寶里介壽南路三十四號旁、縣府停車場、泰和派出所、進德路與竹和路路口、彰化高工 門口、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、彰興國中等十二處地點設置水槽作為臨時水源供應站，每座水槽的水量有二公噸重，不過才一上午，這十二座水槽水即幾乎被民眾取用一空，水公司中午立即調派運水車到這十二處地點補水，讓民眾方便用水。
彰化市長邱建富也到這十二處地點勘查用水、補水狀況，正好遇到一名婦人詢問「甚麼時候水才會來？」邱建富也向婦人說明狀況，儘管將陸續恢復供水，水槽仍會放置到今天早上八點。婦人則說，這次突然無預警停水，還好她們家頂樓有放水槽，但晚間是用水高峰時間，要是水再不來，她們就慘了。
中市工程挖破水管 今可恢復
水公司第十一區管理處副處長許端銘表示，這次中彰大缺水，肇因於前天在台中市進行污水下水道推進工程時，施工單位不慎挖破自來水管線，導致水管破裂，因此立即停水搶修，支援彰化縣的供水管也受到影響，北彰化從前晚八時起停水，有逾六萬戶受影響，彰化市用戶占絕大部分，由於晚間為用水高峰期，因此工程人員加緊搶修，所幸搶修進度超前，彰化地區已於昨晚陸續恢復供水，部分地勢較高地區則水量較小，預計今天白天出水量都可恢復正常。
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台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…
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標題：〈中部〉北彰6萬戶停水 搶修後陸續供水
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