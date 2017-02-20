〈中部〉爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
2017-02-20
〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕「我在嘉義，我要好空氣！」一群關心空污議題的公民團體成員約四、五十人，昨天齊聚在嘉義市阿里山林業村「森林之歌」，除以行動劇傳達空污問題嚴重，並提出訴求，呼籲嘉義縣、市政府提出更積極作法對抗空污，也有家長帶著小孩來參加，高喊「反空污，救下一代！」
與會團體包括荒野嘉義分會、翻轉嘉義工作隊、台灣圖書室文化協會、嘉義市幼兒教育學會、嘉義縣教師會等；現場也有幼兒園學童展示反空污畫作，表達希望能天天呼吸到好空氣的心聲。
公民團體向市府提出三點訴求，包括建立便捷且切合市民生活需求的大眾運輸系統；增設空氣污染偵測站，並連結里長廣播系統，進行空污警示；創造城市綠肺，減少水泥化硬體建設。嘉義縣教師會副理事長楊智強呼籲縣府增設空氣偵測站，讓民眾明瞭空氣品質現況，以作防範。
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