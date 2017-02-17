〈南部〉台南》PM2.5濃度破百 空品昨早全國最差

2017-02-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天一整天的空氣品質糟透了！中午空氣品質指標（AQI）甚至高達一七一，PM2.5（細懸浮微粒）濃度也破百，高達一一五微克／立方公尺，創下今年以來最差紀錄，整個上午空氣品質全國最糟，空污加上晨霧，天空霧茫茫一片。

環保署空品監測顯示，昨天凌晨起，台南的空品就開始惡化，市區PM2.5濃度也一路飆升到「紫爆」，到上午九點時破百，十點達到最高一一五微克／立方公尺；而全市四個測站的空品指標AQI也全達到「紅害」的不健康等級，其中，台南測站中午時一度飆到一七一。AQI及PM2.5濃度雙雙創下今年最高紀錄，整個上午空氣品質都是全國倒數第一名，一直到下午才由「紅害」轉為「警戒橘」，空品退居倒數第二名，僅次於雲林斗六。

環保局長李賢衛說，台南自己產生的空污污染量在六都中是最低的，六、七成的污染量是境外移入。昨天空品不佳主要是季節變化，為春夏之交最明顯的一天，入夜後，東北風將污染物帶往台南，在夜間風速微弱下，污染物滯留、累積，造成PM2.5濃度升高。昨天中南部空品都不佳，若以一整年平均值來看，台南並非最差。

他說，台南也很努力提出空污改善計畫，針對轄內工廠、柴油車、汽車、機車、營建工地及餐飲油煙等污染源，提高管制措施，也協商大型工廠在空品不良季節配合降載或減量，空品也比過去有明顯改善。昨天也啟動應變措施，上午緊急增派洗街車洗街，加強管制工廠、營建工地及汽機車排氣污染，減輕污染危害。

台南市空污防護自救會召集人陳建明說，昨天台南站的空氣品質對所有族群都是不健康的，如果沒有戴N95以上防護效率的口罩，不宜在戶外逗留或運動，但戶外勞動者及學生依然沒有做自我防護措施，空污警示效能不彰。最根本問題在於，經濟部能源局多年來錯誤的能源政策與環保署的政策性護航，導致空污源頭無法有效管制，造成中南部長期淪為空污重災區，週日的二一九高雄反空污大遊行，大家一定要站出來控訴！