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〈北部〉發展登山經濟 政院東服中心積極

2017-02-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕目前玉管處並未開放八通關越道路東部的大分至大水窟段，為了走全段八通關，部份山友鋌而走險「爬黑山」，對此，行政院東服中心執行長許傳盛說，若能透過在地布農族年輕人的力量，重新整理出好走山徑，重新開放，未來登「八通關越道路」，很可能成為腳踏車環島、泳度日月潭、攀登玉山之外的「愛台第四大運動」。

玉管處東部園區的八通關越道路，目前只修到大分，在玉山國家公園內的日治時期八通關越道路東段，只開放瓦拉米山屋單日往返南安行程、瓦拉米二至三日健行（山屋登記床位住宿）可申請。

玉管處表示，大分到大水窟段在土葛至大水窟路段，地基流失、坍塌嚴重，瓦拉米以上的十六．三Ｋ棧橋損毀，因此瓦拉米以上到抱崖、大分，以及大分至大水窟路段，不開放登山客申請，一般僅研究人員或具「登山能力」團隊專案申請。

許傳盛認為，國外「登山經濟」很風行，遊客為了爬八通關越道，能聘請在地的布農族協作員、嚮導，並促進本地農特產品消費；這次探勘隊回報的路線狀況，需要整修的部份，將協助向行政院爭取經費。

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