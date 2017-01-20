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〈台北都會〉返鄉塞車 小年夜下午「最有感」

2017-01-20

〔記者陳紜甄／台北報導〕春節前台北異鄉遊子將返鄉，台北市交通局表示，一月廿六日小年夜下午三點起，為旅客返鄉的高峰期，台北轉運站周邊的忠孝西路、中山北路、承德路、市民大道及長安西路，以及市府轉運站的忠孝東路與基隆路，將現擁擠車流；銜接高速公路的重慶北路、康寧路三段、堤頂大道與建國高架，影響尤大，建議民眾一月廿六日當天上午返鄉，避開下午尖峰時刻。

此外，一月廿七日除夕晚間至一月廿九日初二，各大廟宇將湧入參拜人潮；行天宮周邊的民權東路、松江路，龍山寺的和平西路與西園路，關渡宮附近的大度路，皆會湧入車流。交通局坦言會「塞車到很有感覺」，將派員警疏導。

一月卅日初三過後則是民眾出遊高峰期，交通局表示，通往熱門景點的仰德大道、金龍路易出現塞車；不過，通往動物園的新光路則交通順暢，但該處停車空間恐不足，建議民眾搭大眾運輸。

春節期間，北市聯營公車減半停駛，但行經廟宇、商圈與觀光景點的周邊公車路線，則機動增加班次疏運。

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  • 交通局建議民眾1月26日當天上午返鄉，避開下午尖峰返鄉人潮。（記者鍾泓良攝）

    交通局建議民眾1月26日當天上午返鄉，避開下午尖峰返鄉人潮。（記者鍾泓良攝）

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返鄉塞車 小年夜下午「最有感」

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