〈北部〉新建土地公廟 600人接龍安座

2017-01-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區汴洲里土地公廟因位處重劃區內拆除，里民另覓土地建廟，昨天舉行新建土地公廟安座大典，六百多名里民以接龍方式，將土地公由民宅傳送到寺廟完成安座。汴洲里土地公廟位於桃園區水汴一路一一一號，是桃園市少數具有建照、使照的非違建土地公廟。

汴洲里土地公廟原址於桃園區幸福路，因為經國市地重劃而拆除，土地公面臨無家可歸窘境，經地方人士爭取後，市府決定提供公園用地興建土地公廟，里民集資近千萬元興建新的土地公廟。

由於市長鄭文燦競選時，以及總統蔡英文的競選總部都在幸福路，都是汴洲里土地公管區，鄭文燦因此擔任安座大典榮譽主任委員，昨天全程參與安座儀式，現場吸引近千信眾聚集，廟方準備的八百個發財金紅包被索取一空。

新廟興建期間，里民經得土地公同意，將土地公暫時安奉在葉姓爐主家中，昨天的安座大典，六百名里民以接龍的方式，從葉姓爐主幸福路家中將土地公傳送到水汴一路的新廟，長長的人龍相當壯觀。

汴洲里長楊鑫坤說，新建的土地公廟位於兒童公園內，廟前有近千坪的廣場可以使用，不僅是信仰寄託所在，也將是里民最好的運動、休憩場所。