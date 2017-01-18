〈台北都會〉〈幫長者祝壽 自掏腰包 〉三峽嘉添里長 8年送逾3千個蛋糕
2017-01-18
〔記者張安蕎／新北報導〕有感於里內人口老化嚴重，三峽區嘉添里里長李萬興牢記長者們的生日，總會親自到府祝壽，八年來自掏腰包送出逾三千個生日蛋糕，讓不少長輩深受感動，李萬興說，許多長者獨居在偏遠地區，慶生不僅能傳遞祝福，也能瞭解他們的生活狀況，給予適時協助。
高齡九十七歲的阿嬤李陳招回憶，她生日時里長帶眾人齊唱生日快樂歌，讓她又驚又喜，「子女都忘記我生日，沒想到里長竟記得！」黃姓長者也大讚，「里長比自己的小孩還貼心！有人關懷、守護著我們真好。」
李萬興：繼續送下去
「只要一天當里長，我就會繼續送下去。」李萬興說，嘉添里逾三百位六十五歲以上長者，他親自拜訪壽星，連居住三峽榮民之家的長者生日，他也會到場送上蛋糕，從民國九十八年起，每人送一個八吋蛋糕，最高紀錄一天拜訪廿位長者，最多一個月送出四十二個蛋糕，至今蛋糕已從三百五十元飆漲到四百五十元，儘管開銷大，但只要長輩們開心，就該大方送上祝福。
另外，李萬興也積極回饋地方，於三峽恩主公醫院急診室擔任志工已五年，每週定期協助醫護人員更換床單、推送病床，服務已超過七百廿小時，曾獲內政部及新北市績優里長表揚，他笑說，「急診室突發狀況多、人手少，希望能盡一份心力，再忙都會去幫忙。」
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