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〈北部〉營建業缺工 苗縣建築期限延長一年

2017-01-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近五年來，苗栗縣府核發建照七千多件，約是鄰近新竹縣、市的總和，但全台營建市場缺工嚴重，影響建案竣工期限；縣務會議昨天通過，依建築管理自治條例，凡建築物於一百年五月九日起到一○五年十二月卅一日領得苗縣建照與雜照，且於一○五年十二月卅一日仍為有效者，自動延長建築期限一年，業主無須另行申請。

「很好啊！」黃姓土木包工業者表示，若建案建照、雜照超過期限就失效，得重新申請並繳交規費；規費金額事小，但縣府也得依法審核，冗長的行政作業歷程，業者只能耐心等待。

黃姓業者說，營建業缺工是不爭的事實，一般雜工還容易聘僱，但具經驗、有技術的師傅就很難找，加上願意投入土木營造現場的年輕人越來越少，工地師傅年齡普遍偏高，他公司的師傅平均年齡超過五十五歲。

縣府工商發展處長黃智群說，國內產業結構逐漸調整，勞動市場的供需狀況及人力結構也隨之轉變，加上景氣、就業媒合、勞工流動等因素，基層技術工及勞力嚴重短缺。

黃智群說，但縣內於一百年一月到一○五年五月底，核發建照計七千一百六十一件，新竹縣為二千零四十三件、新竹市為五千一百卅六件，苗縣數量約是新竹縣、市的總和，顯見苗縣需要一定規模的基層營建工人投入。

黃智群指出，新竹縣、市因新竹科學園區開發已趨近飽和，許多建商將市場移往周邊，使得縣內建案數量多，縣府也願意與營建業共體時艱，給予業主方便，包括台北、新北、台中及南投縣政府，也都有此作為。

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