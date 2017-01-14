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〈南部〉去年自小客車肇事 近7成男駕駛

2017-01-14

死亡車禍18至29歲最多

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕女人、老人真的是道路「三寶」嗎？根據統計數字顯示，台灣去年自小客車肇事件數，近七成是男性駕駛，且死亡車禍年齡層以十八至二十九歲三七八件（占二十三．○六％）最多。

高雄市區監理所表示，依據交通部統計處去年統計資料，自用小客車肇事件數七萬七八四九件中，有五萬三八三○件由男性使用者造成，遠高於女性的二萬四○一九件。

另外，內政部警政署去年統計A1類（廿四小時內死亡）道路交通事故肇事者年齡則以十八至二十九歲三七八件（占二十三．○六％）最多，三十至三十九歲二九○件（占十七．六九％）居次，顯示年輕族群肇事率較高。

近半酒駕集中30至50歲

警政署也分析每年十二月至次年三月是全國酒駕肇事死亡高峰期，此一期間受季節因素影響，又適逢農曆尾牙及春節連假，民眾過節歡聚常飲酒助興，導致酒駕肇事增加。

交通大隊根據大數據統計分析，去年全年發生七百八十四件酒駕肇事，其中酒駕年齡層卅至五十歲，就占了三百六十四件，比率將近一半，達四成六四，此年齡層又是就業主力人口，以及家庭經濟支柱，警方將針對易飲酒場所包括餐廳、小吃部、酒店、舞場、KTV等，加強規劃取締作為，以「酒駕零容忍」為取締目標，成立專案連續兩天強力取締，民眾切勿心存僥倖。

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  • 女性學員考駕照，行前檢測車胎。 （記者蔡清華攝）

    女性學員考駕照，行前檢測車胎。 （記者蔡清華攝）

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標題：〈南部〉去年自小客車肇事 近7成男駕駛


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