〈北部〉關西育賢街高架工程 監委斥草率
2017-01-13
〔記者黃美珠／關西報導〕爭議兩、三年的新竹縣關西鎮育賢街南向連接高架道路工程，監察院完成調查報告，到場履勘的監委劉德勳指責鎮公所行事草率，未先透過都市計畫程序審慎檢討高架工程的安全、適宜及必要性，倉促委外決定施作，忽視溝通引發抗爭；內政部營建署和縣府草率撥付補助款也都有不當。
新竹縣長邱鏡淳表示，民眾抗議後指派時任秘書長的副縣長楊文科到場履勘、聽取民意，也召開兩次的溝通協調會。對於監委的指責，縣府會深自檢討、改進；關西鎮公所主任秘書吳祥光說， 抗議群眾去年訴諸行政訴訟，結果一審敗訴後放棄上訴，可見公所在法律上站得住腳，將與律師研究如何因應。
劉德勳說，都計道路育賢街與大德街交叉處南北段有七．五公尺的落差，關西鎮公所沒有審慎檢討、釐清辦理這項工程的安全性、適宜性及必要性，就草率委製建設計畫書，向營建署拿到補助款，再委由同家工程公司規劃設計，花八千多萬元興建高架橋，只為縮短四百多公尺的距離。
查無不法 請公所檢討改進
調查報告指出，這種先選定廠商做初步規劃設計，再進行限制性招標，並採最有利標由該廠商獲得規劃設計勞務採購標案的方式，「不符合」政府採購法公平、公開、不得為差別待遇的原則，但還沒有發現足以認定有「違失」的不法事證，所以只請公所自行檢討改進。
報告書指出，公所辦理本案，明明建設計畫書內有「民眾參與」的承諾，營建署在工程經費補助審查會議結論也要求確實進行問卷調查等民間參與程序，但鎮公所只召開一次說明會就招標，忽視民意的溝通。
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