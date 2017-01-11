〈北部〉志工訓練與退場 民團促加強

2017-01-11

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市的動物絕育補助，目前與動保團體合作，經費移撥給動保團體，再由團體指派志工捕抓後帶到獸醫院絕育，和已具豐富經驗的台北市等縣市相比，桃園市的志工素質不一，在徵選、訓練都有進步的空間，也需要加強與社區溝通。

桃園市動物保護協會秘書長劉盈如指出，台北市在十年前就推動絕育補助，至今甚少發生弊端，北市訓練一位動物志工至少要四十二小時，歷經基礎訓練、特殊訓練、實習訓練等，通過結訓測驗才能取得志工證，成為志工後還要接受八小時的專業訓練；反觀桃園市只有十八小時，只有基礎訓練、特殊訓練，欠缺實習與專業。

她說，在志工管理上，台北市只要查到資料造假、服務時數不足等情形，就可能取消志工資格並公告，但桃園市沒有退場機制，甚至還有志工持逾期的志工證到飼主家中偷捉家犬、家貓的離譜情形。

劉盈如說，台北市推動絕育會先與動保團體討論，並進入社區與居民溝通，執行時也事先公布時間、區域與執行人數，讓居民有所準備，志工也穿著統一、可供辨識的制服，避免重複捕抓或誤捕家犬貓。

市府動保處長陳英豪說，將加強志工訓練並建立退場機制，淘汰不適任的志工，並落實證件管理以免冒用；他認為，絕育補助的管道太多，權責單位不一也是問題，例如桃園市部分獸醫院可能和中央農委會合作，補助款與核銷方式都直接向農委會申請，造成權責混亂，將和中央討論，研擬區域統一管理的機制。