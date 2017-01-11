〈北部〉犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
只要照片就可拿到補助款
〔記者邱奕統／桃園報導〕各地流浪動物收容所的「零撲殺」政策即將從二月上路，桃園市推動TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、原地回放）政策，並編列一千萬元補助款，但動保團體反映，因欠缺有效的管理機制，有些不肖的獸醫院與動物志工掛勾，濫抓犬貓甚至重複手術以詐領補助款；市府動保處說，將專案調查並移送法辦。
動保處今年編列一千萬元預算，與動保團體、七十家獸醫院合作，進行犬貓絕育，計畫今年要為九千隻犬貓絕育，公的每隻可領一千三百元補助款，母的補助二千四百元，且無數量限制。
桃園市動物保護協會秘書長劉盈如指出，只要有犬貓手術前後、外觀及割下來的生殖器官等，光憑幾張照片就可拿到補助款，因為動保處人員無法現場稽查，讓部分不肖的志工與獸醫院掛勾，亂象叢生。
母貓已摘子宮又被剖開肚
她說，這包括犬貓被重複手術、剪耳後仍未絕育、寵物登記資料灌水等，不肖志工在補助款的誘因下，到處濫捕犬貓再帶到獸醫院絕育。
由於流浪犬貓不易捕抓，不肖志工甚至鎖定家犬貓，但這些家犬貓大多已完成節育，結果又被帶到醫院重複手術。
林姓飼主就反映，飼養在自家院子的母貓，竟在她不知情的情況下，被動保志工侵門踏戶偷抓去節育，獸醫剖開肚子後才驚覺子宮早已摘除了，可憐的母貓因此飽受折磨。
劉盈如說，也有獸醫院嫌麻煩，沒有實際進行節育手術，就直接為犬貓剪耳註記代表完成絕育，再以過去留下的器官、手術照片詐領補助款，導致絕育無法落實，市府每年編預算補助絕育，但收容所收容的數量卻呈現上升趨勢。
徐姓飼主也說，住家附近的流浪犬貓都已剪耳，但仍出現發情的情形，誘捕帶到獸醫院後，才發現這些犬貓根本就沒有絕育，顯示剪耳的絕育註記浮濫，還有收到動保處寄來的「狂犬病預防注射通知單」，赫然發現名下登記的多達五十隻從未養過、不明犬貓，質疑資料外洩，被有心人利用申請絕育補助。
市議員范綱祥說，動保處要針對申請經費流程嚴格把關，並建立與飼主的溝通平台，掌握寵物數量及飼養形態，做好源頭控管。
動保處：不時抽查獸醫院
動保處表示，補助款核銷除了看照片，也會不定時到獸醫院抽查病歷資料與補助案件，將落實流浪犬貓植入晶片管理，查到不法一律移送法辦，並取消合作關係。
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標題：〈北部〉犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
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