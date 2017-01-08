〈南部〉推廣T-Bike 資訊月有試乘

2017-01-08

〔記者林孟婷／仁德報導〕積極推動T-Bike，資訊月也是宣傳的好時機，仁德世貿展覽中心「台南資訊月」登場，市府交通局特地提供公共自行車讓民眾試乘，希望透過專人解說導覽，民眾能更了解T-Bike系統與所帶來的便捷性。

交通局於昨、今兩天在「台南資訊月」會場設置T-Bike租賃站，提供公共自行車讓民眾試乘，吸引民眾詢問與體驗；交通局也在現場安排專人介紹下載「T-Bike台南市公共自行車」App、「安平GO好行」App。

交通局主秘熊萬銀表示，T-Bike公共自行車兼具通勤、旅遊等多元功能，台南巷弄蜿蜒，非常適合透過自行車在古蹟、觀光景點間悠閒欣賞。

熊萬銀說，目前在奇美博物館園區及南科園區設置十個租賃站，農曆春節前預計在赤崁樓、延平郡王祠、安億停車場等處增設十站，可提供市民及旅客享受台南雙輪輕旅行。