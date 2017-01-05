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〈北部〉銅鑼山線鐵路單車道 荒涼似廢墟

2017-01-05

隧道壁磚崩落 燈光電纜被偷

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉舊山線鐵路隧道，原埋沒於荒煙蔓草中，縣府獲中央及自籌共五千五百萬元經費，利用隧道打造苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，但啟用不過五年光影，隧道北口壁磚崩落、花卉植栽被野草占領，停車場也成為廢棄小客車擺放場，景象荒涼，地方譏諷「似乎又被打回原形！」

苗縣府將派員了解 設法改善

縣府水利處城鄉發展科長吳志鵬說，會派員前往了解，清除野草；設備舊損部分，將設法改善；廢棄車輛占用情形，則會請苗栗市公所或環保局前往處理，恢復環境清爽整潔。

縣府獲鐵路局同意撥用土地，向行政院爭取五千萬元經費補助，自籌五百萬元，打造苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，負責管理維護，自行車道於一百年十二月啟用，全長五．八公里，北起南勢火車站，南迄銅鑼鄉竹森橋，沿線可欣賞苗栗市南勢車站舊月台、西湖鄉金龍窯及銅鑼鄉田野明媚風光。

其中，自行車道更貫通已有百年歷史的銅鑼舊山線鐵路隧道，讓原本埋沒在荒煙蔓草中的百年隧道風華再現，苗栗銅鑼山線鐵路自行車道沿線豐富的鐵道歷史人文資源，提供單車族不同的風貌及視野，期許為縣內增添另一處優質單車遊憩路線，也促進苗栗市、西湖鄉及銅鑼鄉觀光產業發展。

但如今，縣府原本在自行車道起點停車場廣植超過五十種的植栽綠美化，悉數被野草占領，且幾近一名成年人高度；車道導引指標牌也缺落；隧道內的照明燈光，也因電纜被宵小偷走，早已不亮；隧道北口的壁磚也崩壞碎裂，散落在入口處，夾雜垃圾。

停車場變廢棄車輛擺放場

更誇張的是，停車場也成了廢棄車輛擺放場，停了三輛窗破、輪缺、引擎蓋拆的廢棄車輛，放眼望去景象荒涼，有民眾表示「只差喪屍就能拍片了！」苗栗市民代表葉日弘也說，相較於目前最夯的功維敘隧道，有如一國兩制。

葉日弘表示，因苗栗銅鑼山線鐵路自行車道與功維敘隧道有自行車道相連，希望縣府能好好整頓苗栗銅鑼山線鐵路自行車道環境，讓功維敘隧道的人氣延伸。

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  • 苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，車道導引指標牌也缺落。 （記者彭健禮攝）

    苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，車道導引指標牌也缺落。 （記者彭健禮攝）

  • 自行車道北端停車場，停放了三輛廢棄車輛。（記者彭健禮攝）

    自行車道北端停車場，停放了三輛廢棄車輛。（記者彭健禮攝）

  • 隧道口壁磚崩壞脫落，散落一地，還夾雜垃圾。（記者彭健禮攝）

    隧道口壁磚崩壞脫落，散落一地，還夾雜垃圾。（記者彭健禮攝）

  • 苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，隧道口周邊雜草叢生。（記者彭健禮攝）

    苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，隧道口周邊雜草叢生。（記者彭健禮攝）

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