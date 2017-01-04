〈北部〉花蓮港違規釣魚裁罰 3年增4.8倍

2017-01-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮港區岸際及碼頭邊每到假日午後，就會聚集不少釣客垂釣。航港局東部航務中心統計，去年一○五年釣魚裁罰案件數，與一○二年相比增加了四點八倍，航港局今年除製作五十組「禁止釣魚」告示牌，還將積極稽查熱門垂釣點，違者最高將處以三千元罰鍰。

已設50組「禁止釣魚」告示牌

航港局東部航務中心統計，花蓮港一○五年違規釣魚裁罰案件，截至去年十二月廿五日止，比一○二年增加四點八倍，但《商港法》規定，花蓮港區域內包含花蓮漁港、港邊堤防及附近溪流出海口等處，均不得採捕水產動、植物，也都禁止釣魚。

花蓮近三年因違規釣魚裁罰案件日增，航港局為避免民眾違規釣魚受罰及影響港區作業，已分別在易違規地點，增設四面「禁止釣魚」中英文告示牌及五十組地面標字，提醒釣客切勿觸法。

唯一公告開放民眾能夠垂釣的東防波堤，卻在一○四年因颱風坍方後「禁釣」，導致目前花蓮港境內全部禁止釣魚，讓合法的假日釣魚比賽停辦多年，造成釣客分散至港內「秘境」自行垂釣，間接增加違規件數。

釣客張裕銘說，目前還有許多釣客不知道港內禁止釣魚，以訛傳訛誤會花蓮東堤仍有開放磯釣時間，才會讓裁罰案件數倍增；由於花蓮港附近海域魚類豐富，加上能夠「跳肉粽」爬到消波塊上，體驗磯釣樂趣，自然成為熱門垂釣點。

花蓮垂釣好手曾俊喬說，位在港內釣魚的好處就是「安全」，不用忍受強勁海風吹拂，而且魚種豐富，包括軟絲、甘仔魚、白帶魚及鰹魚等，被眾多釣客暱稱為「天然冰箱！」雖港內魚群體型較小，但還是有機會能夠釣到鰺科魚類中體型最大的「牛公瓜仔（牛港鰺）」。

港內未有允許垂釣區域

航港局指出，雖依《商港法》規定在不妨害港區作業、安全及不造成污染區域，得與登記有案的相關社團協商相關措施，公告開放民眾垂釣，但目前花蓮縣政府及花蓮區漁會並未開放釣魚證，港內也未有允許垂釣區域，因此違規垂釣者，依法得處六百元至三千元以下罰鍰。