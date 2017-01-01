| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉搶國旅卡商機 新北推深度小旅行

2017-01-01

〔記者賴筱桐、李雅雯、張安蕎、林欣漢／新北報導〕行政院以國旅卡推動團體旅行，帶動商機，市府將規劃深度旅遊迎接商機，也將結合旅行社、店家或商圈，視市場反應及路線容客條件逐步調整名額。

新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳表示，將持續結合地方特色景點，舉辦深度小旅行，目前推出小旅行貢寮五千名、烏來（含福山）六千九百名、雙溪一千名、平雙一千名，另有台灣好行木柵平溪線套票一千五百份，包含車票、住宿抵用券與商圈抵用券，未來將與合作旅行社、店家或商圈討論，視市場反應及路線容客條件逐步調整名額。

擬整合平台 推2或3日遊

陳靜芳強調，除小旅行外，另規劃結合旅行社、旅館業者、觀光工廠、博物館等平台，整合推出二至三日遊優質深度旅遊路線，提供旅行社或各機關舉辦團體旅遊參考。

陶博館館長吳秀慈表示，很樂意團體旅遊到訪陶博館，親近本土藝術品，若未來新制規定成熟時，陶博館可與周邊觀光工廠與景點結合，規劃相關旅遊行程。

野柳地質公園副總經理湯錦惠表示，去年下半年開始和北海岸多間溫泉會館合作，刷國旅卡的團客住房，就贈送地質公園門票。

金瓜石黃金博物館館長王錦華表示，會再和旅行社或民宿業者討論相關合作可行性。

福容大飯店和淡水紅樓餐廳尚未擬定相關配套方案行程，將進行討論。對於該項措施，公務人員私下則是罵翻天，大多認為自由行就可以完成的事情，為什麼讓旅行社抽一手，有哪些旅行社可以承辦這些活動，是不是又衍生圖利特定業者的問題。

廣告
  • 拓展國內旅遊市場，新北市觀光旅遊局將持續辦理小旅行活動，行銷新北市之美。圖為貢寮小旅行情形。（記者賴筱桐攝）

    拓展國內旅遊市場，新北市觀光旅遊局將持續辦理小旅行活動，行銷新北市之美。圖為貢寮小旅行情形。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
二行程機車汰舊補助 明年擬取消

新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈台北都會〉搶國旅卡商機 新北推深度小旅行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.