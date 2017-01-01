〈台北都會〉搶國旅卡商機 新北推深度小旅行
2017-01-01
〔記者賴筱桐、李雅雯、張安蕎、林欣漢／新北報導〕行政院以國旅卡推動團體旅行，帶動商機，市府將規劃深度旅遊迎接商機，也將結合旅行社、店家或商圈，視市場反應及路線容客條件逐步調整名額。
新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳表示，將持續結合地方特色景點，舉辦深度小旅行，目前推出小旅行貢寮五千名、烏來（含福山）六千九百名、雙溪一千名、平雙一千名，另有台灣好行木柵平溪線套票一千五百份，包含車票、住宿抵用券與商圈抵用券，未來將與合作旅行社、店家或商圈討論，視市場反應及路線容客條件逐步調整名額。
擬整合平台 推2或3日遊
陳靜芳強調，除小旅行外，另規劃結合旅行社、旅館業者、觀光工廠、博物館等平台，整合推出二至三日遊優質深度旅遊路線，提供旅行社或各機關舉辦團體旅遊參考。
陶博館館長吳秀慈表示，很樂意團體旅遊到訪陶博館，親近本土藝術品，若未來新制規定成熟時，陶博館可與周邊觀光工廠與景點結合，規劃相關旅遊行程。
野柳地質公園副總經理湯錦惠表示，去年下半年開始和北海岸多間溫泉會館合作，刷國旅卡的團客住房，就贈送地質公園門票。
金瓜石黃金博物館館長王錦華表示，會再和旅行社或民宿業者討論相關合作可行性。
福容大飯店和淡水紅樓餐廳尚未擬定相關配套方案行程，將進行討論。對於該項措施，公務人員私下則是罵翻天，大多認為自由行就可以完成的事情，為什麼讓旅行社抽一手，有哪些旅行社可以承辦這些活動，是不是又衍生圖利特定業者的問題。
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