〈北部〉運動中心預算執行率 審計處：欠佳

2016-12-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國民運動中心昨天舉行上梁典禮，巧的是審計處年中報告出爐，認為市府推動五大國民運動中心，前置作業有欠周延，尤其桃園、中壢及蘆竹等中心今年可支用預算高達六億七千多萬、但截至六月底的執行率不到二％，最為嚴重。

體育局：預算保留至隔年使用

體育局副局長房瑞文對此表示，推動國民運動中心與中央單位息息相關，各項進度並非市府能夠全掌握，但市府不能等中央核定再編列預算，這樣的話時效會晚了一年，包含蘆竹、平鎮、八德等國民運動中心就是碰到這種情形，市府將預算保留至隔年使用，絕對不會浪費公帑。

他說，桃園、中壢國民運動中心進度落後問題，兩地進度至年底可到達五十％、四十％，只較預期進度低十％，由於後續多為內部裝修，進度可望提升，不會影響完工日期；而執行率低，蘆竹是因尚未核定無法動支，中壢、桃園則是尚未估驗付款，目前均加緊趕工。

審計處報告指出，桃園、中壢及蘆竹國民運動中心去年保留預算三億二九七二萬餘元、今年編列三億四四五四萬元，可支用預算六億七四二六萬元，但截至六月底的執行率不到二％；截至七月十九日止，桃園及中壢實際工程進度為二十一．六六％及十二．六六％，與預期的四十％、三十三．三％目標差距過大。

此外，平鎮國民運動中心經費四億六一八一萬元，至今已編列二億四三八一萬元，其餘明年編列，市府預估年底工程進度為二十％，但實際上卻得至明年才能動工，顯示預算編列與工程執行進度不能配合；八德國民運動中心明年三月才能撥用土地，今年卻編列四千五百萬元，也與規定不符。