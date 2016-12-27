〈北部〉烏魚子僅4兩 學者：暖冬營養不足

2016-12-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕冬至過後，捕烏魚季節隨之而至，一船又一船的烏魚讓漁民滿載而歸，但漁民紛紛表示，今年出現很多小烏魚，烏魚子有的僅四兩重，是很奇怪現象。海洋大學教授李國添表示，遇到暖冬，雨量不大、水量不豐沛，烏魚得到的營養源較少，以至於長不大。

南方澳捕烏魚林姓船長說，今年烏魚怪怪的，這幾天雖然捕到的烏魚量很大，但是卵卻很少，而且比去年小，也有聽買魚的人說，烏魚子沒有前幾年這麼好、這麼多，應該是暖冬，氣溫太高所造成。

魚販指出，過去宜蘭捕到烏魚子平均五兩以上，最大有十兩，今年出現小烏魚，烏魚子只有四兩左右，這些小烏魚應該是蘇澳本港洄游出去，跟中國沿海過來的烏魚會合，過去比較少有這樣的現象，因此今年捕到較多的小烏魚。

國立海洋大學環境生物與漁業科學學系教授李國添表示，今年遇到暖冬，雨量不大、水量不豐沛，烏魚得到的營養源較少，抱卵率較低，體型因此比較小，烏魚本身產卵率高，暫時不必擔心繁殖產量問題，但還是要維護產卵場，也不能過度捕撈才能永續。

李國添說，通常烏魚越過黑水溝，母魚會隨著攝氏十八度的中國沿岸流南下，到台灣西南部產卵，從二○○五年開始，因為受到攝氏廿二度黑潮支流阻擋，轉而北上折回苗栗又進到宜蘭，所以宜蘭開始可以捕撈到烏魚。