〈北部〉花現台11丙 15公頃花海開賞
2016-12-26
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花東花海季正式開始！花蓮市區國福花海率先起跑後，位在台十一丙線上的壽豐花海也在昨天登場，占地約十五公頃的花卉園區，沿著公路兩旁延伸，宛如花海景觀長廊，開幕首日湧入上千名賞花人潮，吸引單車騎士駐足拍照，還有賞花客特地換上鳳仙裝「與花爭豔」！
今年雨水充沛，就連冬至過後，氣溫仍居高不下，花東花海季整體花期延遲，壽豐鄉農會連續舉辦七屆的景觀花田，種植面積高達十五公頃，位處花蓮交通要道，是遊客跨年及春遊的必訪景點。
壽豐花海登場 首日吸上千人
壽豐花海今年有主題畫布區、油菜花及波斯菊景觀園區等三大主題，以四季海棠、唐竹、龍柏及變葉木等花卉植物，打造一座高約二公尺的「孔雀開屏」新地景，開幕首日成功吸引上千人次造訪。
壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，為營造整體花海景觀長廊，今年還特別規劃壽豐地區大佃農二期稻作收割後田區再利用，增進農田地力及維護農村環境生態景觀，達到農業永續經營願景。
她說，主題畫布區採用色彩豐富的四季海棠、非洲鳳仙為主要花材，加上不同色系的一串紅、一串紫、萬壽菊、百日草、孔雀草、大波斯菊及黃波斯菊等，展現花海亮麗色彩；展場周邊還搭配波斯菊及油菜花田等大面積景觀作物，打造出花田景觀長廊樣貌。
花期到春節後 嚐花漾便當
曾淑懿說，壽豐花海田區花期預計可能維持到農曆年假過後，活動期間也會推出季節限定商品「花漾便當」供遊客品嚐，選用台梗十六號良質米，搭配養生「伊粢米」黑糯米及有機時令蔬菜等超優質食材，歡迎遊客春節連假來台十一丙線賞花走香，體驗花東農村自在清新的氣息。
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花現台11丙 15公頃花海開賞
花東花海季正式開始！花蓮市區國福花海率先起跑後，位在台十一丙線上的壽豐花海也在昨天登場，占地約十五公頃的花卉園區，沿著公路兩旁延伸，宛如花海…
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