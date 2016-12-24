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〈中部〉技藝競賽 興大附農金光閃閃

2016-12-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興大附農今年學生技藝競賽成績「金光閃閃」！除十二名學生勇奪金手獎外，團體獲三金，五人技藝高超獲個人金牌，造園景觀更由女生張家瑜挑戰砌磚、建置花台等苦功夫，成功打破該科「四年魔咒」，五連霸成功；另體重才四十五公斤的鄒芳綺挑戰幫百斤重的豬隻測量體型，以技巧取代蠻力，也稱霸畜產保健職種。

興大附農園藝科歷年在競賽的造園景觀職種金獎連連，但每每好不容易累積到四連霸紀錄後，隔年的第五戰就出現斷層，連霸紀錄中斷，師生均嘆有無法克服的「四年魔咒」。

張家瑜造園景觀破魔咒 五連霸成功

今年獲選出戰的張家瑜背負突破魔咒的期許，因造園景觀職種要砌磚、建置花台，還要植樹景觀佈局，極耗費體力，張家瑜賽前除要狂練各式功夫外，更每天跑兩公里練體能，最後靠著設計的景觀作工細緻，順利從卅八名男女好手中脫穎而出鍍金，更首度替園藝科締造五連霸傳奇。

鄒芳綺幫百斤豬量體型 金牌入袋

挑戰畜產保健職種的鄒芳綺身型嬌小，體重才四十五公斤，比賽有項替豬隻測量體型，必須先進行「豬隻保定」，鄒芳綺因本來就對大型動物有興趣，賽前練習遇上體型百斤的豬隻也面不改色，甚至總挑最壯的豬隻練習，正式賽時憑俐落的身手，兩三下就搞定豬隻，更突破飼料辨識等難關，也金牌入袋。

其餘包括蔡文軫獲農場經營職種金牌、李秉霖獲園藝職種金牌、林庭緯獲生物機電職種金牌；對機電自動控制系統有心得的林庭緯，賽後還特地貼心幫熱中寶可夢抓寶熱的媽媽，在陽台設計一台「自動孵蛋機」，展現金牌實力。

校長蔡孟峰說，學生自七月暑假才開始集訓，僅花四個月時間就有亮麗佳績，學生努力及教師投入指導是最重要的致勝關鍵。

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  • 興大附農學生技藝競賽奪12金手獎，更有5人獲個人金牌。 （記者蘇孟娟攝）

    興大附農學生技藝競賽奪12金手獎，更有5人獲個人金牌。 （記者蘇孟娟攝）

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